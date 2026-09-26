ΠΑΟΚ: Η 12αδα για τον ημιτελικό του Supercup με τον Παναθηναϊκό AKTOR
Αυτοί είναι οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Τρινκιέρι για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στον δεύτερο ημιτελικό του Supercup απόψε στις 21:00.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε τη 12αδα με την οποία θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να κλείσει εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο τελικό, εκεί που περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός που επικράτησε της ΑΕΚ (93-80)
Οι 12αδα που επέλεξε ο Ιταλός τεχνικός: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης