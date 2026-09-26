Παναθηναϊκός AKTOR: Τετ α τετ με χαμόγελα του Ομπράντοβιτς με τον Ναν (vid)

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του ημιτελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλησίασε τον Κέντρικ Ναν, ανταλλάσσοντας μαζί του χειραψία, αγκαλιά και μερικές κουβέντες σε πολύ ευχάριστο κλίμα.

Παρά το γεγονός ότι ο Ναν βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω της ανάρρωσής του από το πρόσφατο χειρουργείο, βρίσκεται κανονικά στο πλευρό της ομάδας, με τον Σέρβο τεχνικό να δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του προς τον Αμερικανό γκαρντ.

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