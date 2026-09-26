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Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Με τον νεαρό Βαρβαρίτη η αποστολή του «τριφυλλιού» για τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παραταχθεί στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, με πολλές και μεγάλες απουσίες. Σλούκας, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, είναι εκτός λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, ο Γκραντ δεν είναι στη 12άδα καθώς επιλέχτηκε να μείνει εκτός της εξάδας ξένων. Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στην αποστολή και τον νεαρό Βαρβαρίτη.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας

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