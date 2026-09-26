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ΠΑΟΚ: Με μαύρη φανέλα και πένθος για το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου

Ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του σπουδαίου Σούλη Μαρκόπουλου, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στον αποψινό ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR φορώντας τη μαύρη του εμφάνιση με πένθος.

ΠΑΟΚ: Με μαύρη φανέλα και πένθος για το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου
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Η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κατέθεσε άμεσα αίτημα για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στους αγώνες του Super Cup, ενώ οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι θα παραταχθούν στο παρκέ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR με πένθος, φορώντας τη μαύρη φανέλα.

Παράλληλα, ανάλογο αίτημα κατατέθηκε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» και προς τη διοργάνωση της Euroleague ενόψει της πρεμιέρας του EuroCup απέναντι στη Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη (30/09, 19:30), το οποίο έγινε αμέσως δεκτό.

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