Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ο Έλληνας προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικίας 77 ετών, βυθίζοντας το ελληνικό μπάσκετ στο πένθος.

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος
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Το άκουσμα της είδησης της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου βύθισε στο πένθος όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο έμπειρος τεχνικός άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικίας 77 ετών.

Τους τελευταίους μήνες, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Είχε προσβληθεί από ένα μικρόβιο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ασθενήσει και μετά από πολύμηνη μάχη να χάσει την ζωή του.

Από το 1967 έως και το 1972 αγωνιζόταν στην ομάδα Όλυμπος 40 Εκκλησιών, ενώ συνέχισε στον Δημόκριτο μέχρι το 1978 που αποσύρθηκε από τα παρκέ.

Αμέσως στην ίδια ομάδα ξεκίνησε την καριέρα του προπονητή, για να ακολουθήσου κατά σειρά ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ (και ως βοηθός και ως πρώτος προπονητής), ο Άρης, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ και το Μαρούσι.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του δεν ήταν άλλη από την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994.

Τα συλλυπητήρια της ΕΟΚ

Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού

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