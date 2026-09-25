Πρώτη φορά…δεξιά και μπάσκετ από τα παλιά

Το χθεσινό βράδυ στο Telekom Center Athens αποδείχθηκε καλύτερο απ’ ότι το περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Όλοι εκείνοι που αδημονούσαν εδώ και 14 ολόκληρα χρόνια για να ζήσουν ξανά τη… μαγική στιγμή της εισόδου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο γήπεδο (και πάλι) ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Το χθεσινό βράδυ ήταν ιστορικό. Ο «Ζοτς» επέστρεψε και επισήμως… σπίτι του και έπιασε δουλειά. Και δεν αναφερόμαστε στο αγωνιστικό κομμάτι. Αναφερόμαστε στο κομμάτι εκείνο που έκανε μεγάλο και τρανό τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της πρώτης του, μακράς, θητείας στο «τριφύλλι». Στην «παραγωγή» νέων φιλάθλων.

Στα 13 πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε τα πάντα. Ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, Κύπελλα, «έσπασε» ρεκόρ και «έχτισε» μια «Δυναστεία». Την ίδια ώρα, όμως, «γέννησε» νέους Παναθηναϊκούς. Όλη η μπασκετική κουλτούρα που δημιούργησε ο Σέρβος τεχνικός, έχοντας στο πλευρό του τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο, «έφτιαξε» νέους Παναθηναϊκούς.

Και αυτό είναι κάτι που αξίζει όσο δέκα πρωταθλήματα μαζί…

Και από χθες το βράδυ ξεκίνησε και πάλι η «παραγωγή»… Πόσοι άραγε από εκείνους που βρέθηκαν στο γήπεδο μαζί με τα παιδιά τους δεν ήταν οι ίδιοι που βρισκόντουσαν στην ίδια θέση πριν από 14, 15, 16 και βάλε χρόνια πριν μόνοι τους; Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν στην πράξη όλα όσα τους διηγόντουσαν για την εποχή Ομπράντοβιτς και έμοιαζαν σαν… παραμύθι.

Το παραμύθι έγινε πραγματικότητα και ένας νέος Παναθηναϊκός, που «χτίζεται» σε στέρεες βάσεις έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Με ομάδα, κόσμο και διοίκηση να είναι ΈΝΑ.

Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι…

Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» ραντεβού και άλλαξε την αγωνιστική του ταυτότητα. Το αγωνιστικό προφίλ των ετών Αταμάν έχει μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και πλέον ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βάζει τους δικούς του κανόνες και τα δικά του χαρακτηριστικά. Όπως και ο ίδιος ο «Ζοτς» λανσάρει ένα καινούριο look. Αφού έστριψε, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, για πρώτη φορά… δεξιά, πηγαίνοντας στον σωστό πάγκο της ιστορίας, αποφάσισε να πάρει κάτι από τον Αλέξη Τσίπρα και να προπονήσει χωρίς γραβάτα… Οι καιροί αλλάζουν…

Ας γυρίσουμε όμως στο αγωνιστικό…

Είναι ξεκάθαρο πως το «Α» και το «Ω» του νέου Παναθηναϊκού θα είναι η άμυνά του. Από εκεί θα ξεκινούν και θα τελειώνουν όλα. Ο Σέρβος τεχνικός έχει στα χέρια του παίκτες με ξεκάθαρα αμυντικά χαρακτηριστικά, με ξεκάθαρο αμυντικό φίλτρο και είναι δεδομένο ότι πολλές φορές στη σεζόν θα βλέπουμε να υψώνεται ένα πράσινο… τοίχος. Όπως το είδαμε και χθες με την πεντάδα των Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Ούτε κουνούπι δεν περνούσε. Αμυντικός εγωισμός, νίκες συνεχόμενες στο ένας εναντίον ενός, πολύ καλές αλληλοκαλύψεις και περιστροφές, deflections και έλεγχος των ριμπάουντ. Και όλα αυτά που κατέληγαν;

Στο transition. O Ομπράντοβιτς μοιάζει να θέλει πιο πολύ από ποτέ να βλέπει τους παίκτες του να τρέχουν το γήπεδο. Σε κάθε ευκαιρία. Αν και ακόμα γίνεται πολλές φορές με… λάθος και βιαστικό τρόπο, ο «Ζοτς» προσπαθήσει να το περάσει στη νοοτροπία των παικτών του, μιας και θέλει να συνδυάσει τη σκληρή άμυνα, με το γρήγορο (και όχι βιαστικό) μπάσκετ.

Το… ταμείο της πρεμιέρας ήταν εξαιρετικό, αλλά μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει άλλο στο ματς με τους Γάλλους, μιας και αύριο ακολουθεί το Super Cup, από Δευτέρα η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και το επόμενο Σαββατοκύριακο κάνει πρεμιέρα η Stoiximan GBL.

ΥΓ1: Πλέον τείνω να πιστέψω πως είναι της μόδας να «πυροβολούμε» τον Αταμάν. Να τον στήνουμε στον τοίχο για όλα τα δεινά της ομάδας. Προσωπικά θα το πω για μία ακόμα και τελευταία φορά. Ο Αταμάν άφησε το στίγμα του στον Παναθηναϊκό, τον επανέφερε στην κορυφή και κατέκτησε τα πάντα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας Παναθηναϊκός ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τις τακτικές του και τον τρόπο δουλειάς του.

ΥΓ2: Για τους τραυματίες τα είπε όλα ο Ομπράντοβιτς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, οπότε το μόνο που μένει να κάνουμε είναι ότι και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός. Υπομονή.