Μέσι: Παροξυσμός για το «αντίο» - Εξαφανίστηκαν 85.000 εισιτήρια για το τελευταίο ματς με Αργεντινή

Δεν έμεινε εισιτήριο για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα 85.000 εισιτήρια που διατέθηκαν για το παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν, στις 6 Οκτωβρίου, εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δύο ώρες.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, με τη ζήτηση να είναι τεράστια, παρά το γεγονός πως οι τιμές των εισιτηρίων κρίθηκαν ιδιαίτερα υψηλές σε σχέση με τα δεδομένα των μισθών στην Αργεντινή.

Το φθηνότερο εισιτήριο κόστιζε 51 ευρώ, ενώ στη μεταπώληση οι τιμές για καλές θέσεις ξεπέρασαν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

Η βραδιά αναμένεται να είναι ξεχωριστή για τον Μέσι, καθώς στο «Μονουμεντάλ» έχουν προγραμματιστεί μια γιγαντιαία σημαία και πανό προς τιμήν του, ειδικά βίντεο, η παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, αλλά και μια σειρά από εκδηλώσεις και τιμητικές ενέργειες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Οι άνθρωποι της Αργεντινής θέλουν, μάλιστα, να δώσουν στον Μέσι ένα μικρόφωνο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ώστε να απευθυνθεί στον κόσμο. Αυτό θα γίνει, φυσικά, εφόσον ο ίδιος αισθάνεται συναισθηματικά έτοιμος να μιλήσει.

Το παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν θα είναι η 208η συμμετοχή του «Λέο» με το εθνόσημο, ενώ με την Αργεντινή έχει σημειώσει 125 γκολ.

Με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο Μέσι έχει κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022, δύο Κόπα Αμέρικα και το Finalissima, ενώ έχει πανηγυρίσει και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.