ΕΣΚΑΝΑ: «Τα σωματεία δεν είναι όμηροι κανενός»

Με ανακοίνωσή της η ΕΣΚΑΝΑ, για μία ακόμα φορά, στηλιτεύει τα κακώς κείμενα της ΕΟΚ και κάνει λόγο για μία ακόμα ασέβεια απέναντι στα σωματεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΩΣ ΕΔΩ – ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΗΡΟΙ ΚΑΝΕΝΟΣ

Η Προσωρινή Διοίκηση της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την κατηγορηματική διαμαρτυρία της για όσα συνέβησαν στους αγώνες Κυπέλλου της Ένωσης της 24ης Σεπτεμβρίου 2026.

Αγώνες για τους οποίους υπήρχαν κανονικά ορισμοί διαιτητών και κριτών δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ σωματεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και ιατροί είχαν ήδη προσέλθει στα γήπεδα και τα σωματεία είχαν επιβαρυνθεί με τα αντίστοιχα έξοδα.

Και εδώ πρέπει πλέον να μιλήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι ορισμοί δεν ήταν προφορικοί, ανεπίσημοι ή αμφισβητούμενοι.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19:44, από υπηρεσιακή διεύθυνση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Ορισμοί διαιτητών κριτών για κύπελλο Ανδρών και Γυναικών», στο οποίο αναφερόταν ρητά ότι επισυνάπτονται οι ορισμοί διαιτητών και κριτών. Gmail - Fwd_ Ορισμοί διαιτητών …

Στα συνημμένα του μηνύματος περιλαμβανόταν και το αρχείο των ορισμών για το διάστημα 24–27/09/2026. Gmail - Fwd_ Ορισμοί διαιτητών …

Άρα οι ορισμοί είχαν διαβιβαστεί θεσμικά από την ίδια την Ε.Ο.Κ. πριν από τους αγώνες.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Για τον αγώνα Κυπέλλου Ανδρών Γ.Α.Σ. Κορυδαλλού Πήγασος – Πειραϊκός Σύνδεσμος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 24/09/2026 και ώρα 21:45 στο Δ.Α.Κ. Κορυδαλλού, υπάρχει ήδη επίσημη Έκθεση Διαιτητή.

Ο Α΄ διαιτητής κ. Ραφαήλ Παπαχρυσανθακόπουλος αναφέρει ότι ο ίδιος και ο Β΄ διαιτητής είχαν οριστεί κανονικά και καταγράφει ρητά ότι ο αγώνας αναβλήθηκε μετά την παρέλευση δεκαπέντε λεπτών λόγω μη προσέλευσης των κριτών του αγώνα. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ + Φ.Α. - ΓΑΣ ΚΟ…

Το Φύλλο Αγώνα και το Φύλλο Υπογραφών που συνοδεύουν την έκθεση επιβεβαιώνουν επίσης την παρουσία των ομάδων, των διαιτητών και του ιατρού.

Για τον συγκεκριμένο λοιπόν αγώνα υπάρχει ήδη επίσημη και αδιαμφισβήτητη καταγραφή:

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α. είχε γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ότι παρέμενε σε ισχύ η άρνηση ορισμών των Κριτών–Μελών του έως την καταβολή ποσού 1.915,00 ευρώ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 21-09-2026

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., στο πλαίσιο της συνεννόησης που είχε προηγηθεί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και με αποκλειστικό σκοπό την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων, είχε ήδη κινηθεί για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης οικονομικής εκκρεμότητας και είχε ζητήσει την αναλυτική κατάσταση των αγώνων και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Παρά ταύτα, πριν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, τα σωματεία βρέθηκαν να πληρώνουν τις συνέπειες μιας οικονομικής διαφοράς στην οποία δεν έχουν καμία ευθύνη.

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ήδη σωματεία της Ένωσης εκφράζουν δημόσια την οργή τους.

Ο Α.Ο. Προφήτης Ηλίας, σε δημόσια τοποθέτησή του μετά τα γεγονότα της 24ης Σεπτεμβρίου, αναφέρει ότι οι ομάδες παρουσιάστηκαν κανονικά, ότι οι κριτές δεν εμφανίστηκαν και ότι οι αγώνες δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ τα σωματεία είχαν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά.

Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Δεν πρόκειται πλέον για μια αντιπαράθεση μεταξύ διοικήσεων.

Πρόκειται για πραγματική οικονομική και αγωνιστική ζημία στα ίδια τα σωματεία.

Όταν πλέον τα ίδια τα σωματεία καταγγέλλουν δημόσια ότι πληρώνουν το κόστος μιας αντιπαράθεσης που δεν τους αφορά, κανείς δεν μπορεί να παρουσιάζει το θέμα ως μια απλή «εσωτερική διαφορά» μεταξύ φορέων.

Το πρόβλημα έχει μεταφερθεί στα γήπεδα, στους αθλητές και στις τσέπες των συλλόγων.

Και αυτό η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δεν πρόκειται να το αποδεχθεί.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ;

Ποιος θα αποζημιώσει τα σωματεία για τα χρήματα που κατέβαλαν για διαιτητές, ιατρούς, μετακινήσεις και λοιπά έξοδα;

Ποιος θα απολογηθεί στους αθλητές και στους προπονητές που μετακινήθηκαν και προσήλθαν στα γήπεδα χωρίς τελικά να αγωνιστούν;

Ποιος θεωρεί ότι μια οικονομική διαφορά μεταξύ φορέων μπορεί να μεταφέρεται στις πλάτες σωματείων που δεν έχουν καμία συμμετοχή σε αυτή;

Και κυρίως:

ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΙΕΣΗΣ;

Η απάντηση της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. είναι ξεκάθαρη:

ΚΑΝΕΙΣ.

Τα σωματεία δεν είναι όμηροι κανενός.

Οι αθλητές δεν είναι όμηροι κανενός.

Οι διοργανώσεις της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δεν είναι διαπραγματευτικό εργαλείο κανενός.

Καμία οικονομική απαίτηση, ανεξαρτήτως του αν και σε ποιο βαθμό είναι βάσιμη, δεν μπορεί να δικαιολογεί τη μεταφορά των συνεπειών της στα σωματεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α. ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η διοίκηση του ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α. και ο Πρόεδρός της οφείλουν πλέον να εξηγήσουν καθαρά:

ποια ακριβώς απόφαση οδήγησε στη συνέχιση της άρνησης συμμετοχής,

με ποια θεσμική και κανονιστική βάση,

και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που προκλήθηκαν στα σωματεία και στις διοργανώσεις.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δεν θα επιτρέψει το πραγματικό γεγονός να χαθεί μέσα σε αλληλογραφίες και αντιπαραθέσεις.

Το πραγματικό γεγονός είναι απλό:

οι ομάδες προσήλθαν, οι διαιτητές προσήλθαν, οι ιατροί προσήλθαν, τα σωματεία πλήρωσαν τα έξοδά τους και τουλάχιστον ένας αγώνας αποδεδειγμένα αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευσης των κριτών.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η Ε.Ο.Κ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ

Η ίδια η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είχε αποστείλει στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τους ορισμούς διαιτητών και κριτών πριν από τους αγώνες.

Η Ε.Ο.Κ. γνωρίζει λοιπόν ποιοι είχαν οριστεί και σε ποιους αγώνες.

Και πλέον υπάρχει επίσημη Έκθεση Διαιτητή που βεβαιώνει ότι αγώνας αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευσης των κριτών.

Απευθυνόμαστε, συνεπώς, και στον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ., κ. Ευάγγελο Λιόλιο.

Κατά την ακρόαση της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των σωματείων και στην αποφυγή πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεών τους.

Σήμερα τα σωματεία επιβαρύνθηκαν.

Πλήρωσαν.

Μετακινήθηκαν.

Προσήλθαν στα γήπεδα.

Και αγώνες δεν έγιναν.

Περιμένουμε τώρα από την Ε.Ο.Κ. να αποδείξει στην πράξη ότι η προστασία των σωματείων ισχύει για όλους και απέναντι σε όλους.

Χωρίς εξαιρέσεις.

Χωρίς επιλεκτική αυστηρότητα.

ΧΩΡΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. δεν ζητά ειδική μεταχείριση.

Ζητά κάτι αυτονόητο:

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

Όπως εφαρμόζονται στα σωματεία.

Όπως εφαρμόζονται στους αθλητές.

Όπως εφαρμόζονται στους προπονητές.

Όπως εφαρμόζονται στους διαιτητές.

Να εφαρμοστούν και σε κάθε πρόσωπο που είχε υποχρέωση να προσέλθει σε επίσημο αγώνα και, εφόσον αποδειχθεί ότι είχε λάβει γνώση του ορισμού του, δεν προσήλθε χωρίς νόμιμο και αποδεδειγμένο κώλυμα.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ

Την πλήρη διερεύνηση όλων των αγώνων της 24/09/2026 που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη προσέλευσης κριτών.

Τη διασταύρωση, για κάθε αγώνα χωριστά, των ορισμών της Ε.Ο.Κ., των Φύλλων Αγώνα, των Εκθέσεων Διαιτητών και της ενημέρωσης των ορισθέντων κριτών.

Την κίνηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι ορισμένος κριτής είχε λάβει γνώση του ορισμού του και δεν προσήλθε χωρίς νόμιμο και αποδεδειγμένο κώλυμα.

Την άμεση άρση κάθε αποχής ή άρνησης συμμετοχής, ώστε να μη διακινδυνεύσει κανένας επόμενος αγώνας της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

Την πλήρη καταγραφή της οικονομικής ζημίας των σωματείων και επίσημη τοποθέτηση ως προς την αποκατάστασή της.

Την άμεση παρέμβαση της Ε.Ο.Κ. και των αρμόδιων θεσμικών και πειθαρχικών οργάνων για την προστασία της ομαλής διεξαγωγής των διοργανώσεων.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. θα διαβιβάσει στα αρμόδια όργανα όλα τα στοιχεία που διαθέτει, μεταξύ των οποίων την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ε.Ο.Κ., τους επίσημους ορισμούς, τις Εκθέσεις Διαιτητών και τα Φύλλα Αγώνα, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών.

Παράλληλα, καλούνται όλα τα σωματεία που υπέστησαν οικονομική επιβάρυνση λόγω μη διεξαγωγής αγώνα να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Ένωση τις σχετικές δαπάνες τους, ώστε να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη αποτύπωση της ζημίας.

ΩΣ ΕΔΩ.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΗΡΟΙ ΚΑΝΕΝΟΣ.

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΣΟ.

Με εκτίμηση,Για την Προσωρινή Διοίκηση της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.