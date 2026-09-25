Ζάλγκιρις: Αγωνία για Ουίλιαμς-Γκος πριν από τον Ολυμπιακό

Με το δεξί ξεκίνησε η Ζάλγκιρις την πορεία της στη φετινή EuroLeague, καθώς έφυγε με τη νίκη από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είχε και αρνητική εξέλιξη για τη λιθουανική ομάδα, καθώς ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε λίγο πριν από το φινάλε, ενώ μετά το παιχνίδι αποκάλυψε πως είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στην περιοχή ήδη πριν από την έναρξη. Παρά το γεγονός αυτό, έκρινε πως μπορούσε να αγωνιστεί και πήρε μέρος στην αναμέτρηση.

«Ένιωθα λίγο τον οπίσθιο μηριαίο πριν από το παιχνίδι, αλλά φαινόταν αρκετά καλά ώστε να προσπαθήσω να παίξω. Στην τελευταία προσπάθεια ένιωσα ξανά μια μικρή ενόχληση. Θα δούμε ποια είναι η διάγνωση όταν επιστρέψουμε», τόνισε ο παίκτης της Ζάλγκιρις.

Την ίδια στιγμή, ο Τόμας Μασιούλις δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τραυματισμό του Ουίλιαμς-Γκος. Ο προπονητής της Ζάλγκιρις περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος.

«Φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Οι γιατροί θα κάνουν εξετάσεις και θα μας πουν πιο ξεκάθαρα. Όμως, δεν φαίνεται πολύ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τόμας Μασιούλις.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη υποχρέωση της Ζάλγκιρις στη EuroLeague, καθώς στις 29/9 στις 20:00 θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος στην αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» παραμένει αμφίβολη, μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.