EuroLeague: Η αυλαία της πρεμιέρας πέφτει σε Κωνσταντινούπολη και Βελιγράδι

Η πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Παρασκευή (25/9), με τρεις αναμετρήσεις να απομένουν για να πέσει η αυλαία της πρεμιέρας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια.

Η δράση ξεκινά στις 20:00 με την αναμέτρηση Μπεσίκτας-Βαλένθια. Οι Τούρκοι επιστρέφουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έπειτα από 13 χρόνια, ενώ η Βαλένθια μπαίνει στη νέα σεζόν με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και την τεχνική ηγεσία. Οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Μία ώρα αργότερα, στις 20:45, η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια. Η τουρκική ομάδα έχει θέσει και φέτος υψηλούς στόχους, έχοντας προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις το καλοκαίρι, ενώ έχει ήδη κατακτήσει το Super Cup Τουρκίας. Από την άλλη, η Βίρτους προέρχεται από μια δύσκολη περσινή σεζόν και θα επιδιώξει να παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Βελιγράδι, όπου στις 21:45 η Παρτίζαν αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο. Οι Σέρβοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την περσινή απογοητευτική πορεία, την ώρα που οι Ιταλοί έχουν επίσης προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές με στόχο μια καλύτερη παρουσία.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός - Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 99-106

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας - Βαλένθια

20:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο