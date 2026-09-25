Επέστρεψε ο βασιλιάς και ο Παναθηναϊκός τρόμαξε με το καλημέρα!

Ημέρα χαράς, ημέρα περηφάνιας, ημέρα που ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς είναι και πάλι εδώ και με το καλημέρα προκάλεσε τρόμο. Το ΟΑΚΑ γέμισε, για να υποδεχθεί τον βασιλιά στον θρόνο του, αλλά και να δει τον φετινό Παναθηναϊκό. Και με το καλημέρα είδαν στο γήπεδο μία ΟΜΑΔΑ, που προκάλεσε τρόμο.

Ενας Παναθηναϊκός, που ήταν από σίδερο αμυντικά και ασταμάτητος επιθετικά, έφθασε στη νίκη από πολύ νωρίς, όταν και πήρε διαφορά και στη συνέχεια προσέφερε θέαμα και το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά από αυτά, που έβλεπε. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτριβε τα μάτια του και έλεγε «τι θα δούμε φέτος». Στην επίθεση οι τρεις Γάλλοι έκαναν… παπάδες.

Ο Φρανσίσκο και τα έβαζε και μοίραζε ασίστ, ο Γιαμπουσέλε ήταν τανκ στην ρακέτα, πήρε 5 ριμπάουντ, αλλά ήταν και εύστοχος με 13 πόντους και ο Λεσόρ δήλωσε, ότι είναι και πάλι εδώ. Θωρηκτό και πόντους έβαλε και ριμπάουντ πήρε και έκανε κτήμα του την ρακέτα.

Το βασικό είναι, όμως, ότι ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς είναι και πάλι ομάδα. Πρώτα είναι ομάδα και μέσα από την ομάδα και την σωστή λειτουργία της αναδεικνύονται και οι παίκτες. Μην ξεχνάμε την σημαντική παρουσία του Μαντζούκα, που στην αρχή της σεζόν ελάχιστοι υπολόγιζαν, ότι θα παίξει, αλλά ο Ομπράντοβιτς του έχει βρει ρόλο, τον βελτιώνει και πλέον θα είναι στο rotation και μία σημαντική μονάδα για την ομάδα και Ελληνας, γεγονός πολύ σημαντικό.

Αυτός ο Παναθηναϊκός με το καλημέρα έδειξε, ότι φέτος θα είναι αλλιώς. Στο παρκέ έχει ότι καλύτερο κυκλοφορεί, το καλύτερο ρόστερ, στον πάγκο έχει τον καλύτερο προπονητή. Και βλέπεις και την αλλαγή νοοτροπίας με το καλημέρα. Οι παίκτες έπαιξαν με μεγάλη ψυχή και πάθος σε κάθε διεκδίκηση της μπάλας. Εδειξαν δίψα και κίνητρο από την αρχή της Ευρωλίγκα. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Παρί, που δύο συνεχόμενες χρονιές νίκησε μέσα στο ΟΑΚΑ. Φέτος η Παρί είδε έναν Παναθηναϊκό, που από την πρώτη διεκδίκηση της μπάλας δεν της άφησε κανένα περιθώριο να πιστέψει.

Και όλα αυτά με απουσίες βασικών παικτών. Εκτός ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκα Ναν, εκτός ο αρχηγός Σλούκας, εκτός ο Χέιζ Ντέιβις, εκτός ο Φαλ και ανέτοιμος ο Ρογκαβόπουλος.

Κάντε το εικόνα τι θα δούμε μόλις είναι έτοιμοι, αυτοί, που απουσίασαν χθες. Ο φετινός Παναθηναϊκός σημαίνει τρομοκρατία. Τα καλύτερα είναι μπροστά και ο κόσμος ανυπομονεί για το επόμενο.