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Γιοβάνοβιτς: «Με προβλημάτισε ότι δεν είχαμε κυνισμό - Είμαι χαρούμενος από την απόδοση»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα που έδειξαν οι διεθνείς μας στο Βελιγράδι.

Γιοβάνοβιτς: «Με προβλημάτισε ότι δεν είχαμε κυνισμό - Είμαι χαρούμενος από την απόδοση»
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Φοβερή ανατροπή πέτυχε η Ελλάδα απέναντι στη Σερβία, της οποίας επικράτησε με 2-1 για την 1η αγωνιστική του Nations League.

Μιλώντας μετά το παιχνίδι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε την ικανοποίηση για τη νίκη της «γαλανόλευκης», αλλά και τον προβληματισμό για το γεγονός ότι οι διεθνείς δεν ήταν κυνικοί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

Για την αντίδραση μετά το 1-0: «Νομίζω καταφέραμε πρώτον, ανεξαρτήτως του γκολ που δεχθήκαμε, να έχουμε ένα παιχνίδι που κάναμε πολλές φορές. Δηλαδή να το ελέγχουμε, να έχουμε ποιοτική κατοχή που μας έδωσε ευκαιρίες. Καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να μην κινδυνέψουμε, αλλά να πετύχουμε και μία ανατροπή που ήταν σημαντική. Το μόνο μέτριο σημείο ήταν τα τελευταία λεπτά, όπου χάθηκε ο έλεγχος και υπήρχε μεγάλη βιασύνη, δίνοντας μεγάλη ευκαιρία στον αντίπαλο».

Για τα τελειώματα και το ότι δεν υπήρχε κυνισμός: «Με προβλημάτισε πραγματικά. Νομίζω όλους. Δημιουργήσαμε φάσεις, ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακάς τους».

Για το συναίσθημα: «Είχαμε ένα καλό παιχνίδι με αρκετή δυναμική και από τις δύο ομάδες. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαι χαρούμενος από την απόδοση, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο».

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