Ομπράντοβιτς: «Όποιος μάχεται για την ομάδα θα παίζει, συνεχίστε να μας στηρίζετε»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Συνεχίσαμε να παίζουμε όπως κάναμε στην preseason. Οι παίκτες προσπαθούν να δουλέψουν και να δείξουν όσα έχουν μάθει. Είχαν ενέργεια και μαχητικότητα. Μου άρεσε πολύ η επιθετική άμυνα. Η Παρί αρέσκεται στο να σουτάρει τρίποντα και να παίζει γρήγορα στο τρανζίσιον. Σταματήσαμε τους δημιουργούς τους, λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στο ξεκίνημα, σε αυτό πρέπει δουλέψουμε, στους αυτοματισμούς που θα φέρουν πιο εύκολα καλάθια στην επίθεση. Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για το πως παίξαμε, νομίζω θα γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την επιθετικότητα».

Πως ένιωσε μπαίνοντας και πάλι μέσα στο ΟΑΚΑ: «Η ομάδα είναι πάνω από όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ήταν ξεχωριστή η υποδοχή από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ. Αυτό που θέλω είναι να συνεχίσουν να εμπιστεύονται και να στηρίζουν την ομάδα. Φυσικά αισθάνομαι καλά και το συναίσθημα γίνεται καλύτερο όταν βλέπω την ομάδα να μάχεται έτσι».

Για το γεγονός ότι μοίρασε σχεδόν ισόποσα τον χρόνο στους 10 παίκτες που αγωνίστηκαν: «Είναι ακόμα το ξεκίνημα και ξεκινάμε μόλις με 10 προπονήσεις. Θα υπάρχει χρόνος και για τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη που μόλις γύρισαν από τραυματισμό. Όποιος παίζει με αυτόν τον τρόπο, δυνατά, για να βοηθήσει την ομάδα θα έχει την ευκαιρία. Η σεζόν είναι μεγάλη. Παίζουμε ξανά το Σάββατο, ποιος ξέρει, ίσως και την Κυριακή. Θα είναι δύσκολο για όλους».

Αν οι τραυματίες θα είναι έτοιμοι τις επόμενες δύο εβδομάδες: «Σε καμία περίπτωση. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Όλοι τους. Δεν θέλω να τους πιέσω να επιστρέψουν αν δεν είναι 100% έτοιμοι. Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου και δεν θα το κάνω τώρα».

Για τα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα: «Το σημαντικό είναι να δείξουμε τη δουλειά μας. Τις τελευταίες μέρες είχαν την όρεξη να αρχίσουν τα παιχνίδια και την EuroLeague. Είναι μόλις το ξεκίνημα. Μέσα σε 10 μέρες έχουμε σίγουρα 5 παιχνίδια. Πρέπει να προσέχουμε τους παίκτες και να νοιαζόμαστε για την υγεία των παικτών».

Για το πόσο δύσκολο θα είναι να βάλει στο πλάνο του τους τραυματίες που επιστρέφουν: «Το σημαντικό είναι το μομέντουμ, το πότε θα επιστρέψουν. Το βασικό είναι να μπορούν να παίξουν και να προπονηθούν. Δεν είναι εύκολο αυτό, ειδικά τώρα στην αρχή της σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό και το πόσες προπονήσεις θα έχει κάνει κάθε παίκτης. Φυσικά, θα χρειαστούμε παραπάνω χρόνο για να δουλέψουμε με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, να τους βοηθήσουμε να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα. Έχουμε και τον Βαρβαρίτη που είναι κομμάτι της ομάδας. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα για τις επιστροφές το πώς θα αντιδράσουν, το πώς θα είναι η ομάδα. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι συζητώ με όλους, γιατί θέλω οι παίκτες να είναι έτοιμοι και εμείς να τους βοηθήσουμε. Δεν στέκομαι μόνο στις προπονήσεις, βρισκόμαστε και συζητάμε τα πάντα με εκείνους».