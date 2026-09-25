· Ολυμπιακός

Βεζένκοφ: «Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, έχουμε δύσκολα ματς μπροστά μας»

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια.

Γιάννης Χονδρός

Βεζένκοφ: «Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, έχουμε δύσκολα ματς μπροστά μας»
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Στους τομείς που ο Ολυμπιακός χρειάζεται βελτίωση στάθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, λίγο μετά τη νίκη των Πειραιωτών στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια.

Ο MVP της EuroLeague αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα αμυντικά ζητήματα της ομάδας του ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Αισθάνομαι καλά, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν επιτρέπονται κάποια λάθη, έστω και αν είναι αρχή της σεζόν.

Ξέραμε ότι έχουμε θέματα στην άμυνά μας για αυτό χτυπήσαμε σε συγκεκριμένους τομείς. Πρέπει να βελτιωθούμε στο σετ παιχνίδι, υπάρχει διπλή εβδομάδα και δύσκολα ματς μπροστά μας».

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