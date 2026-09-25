· Ελλάδα

Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά - Γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια»

Ο άνθρωπος που έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα κόντρα στη Σερβία τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν υψηλές βλέψεις.

Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά - Γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία, καθώς το γκολ του στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στη «γαλανόλευκη» τη νίκη με 2-1 στο Βελιγράδι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο επιθετικός της Κόμο στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική πήρε αυτό που άξιζε βάσει της εικόνας της στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζεις στην πρεμιέρα είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά και νομίζω ότι δίκαια πήραμε τη νίκη.

Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν πολύ κρύο δεν το περιμέναμε, δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες μπορούσαμε και πιο πριν να βάλουμε γκολ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να έχει βάθος πάγκου.

Ήταν πολύ ωραία σέντρα, ξέρουμε τι πόδι έχει, ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Δεν έχουμε θέσει στόχο την 3η θέση στον όμιλο. Κοιτάμε πολύ ψηλά, έχουμε ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.

Αφιερώνω το γκολ στη σύζυγο μυ και το παιδάκι που περιμένω, μου δίνει πολύ κίνητρο σε κάθε αγώνα».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Με προβλημάτισε ότι δεν είχαμε κυνισμό - Είμαι χαρούμενος από την απόδοση»

00:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι - Δεν παίζει ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα»

00:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά - Γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια»

00:03 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Όποιος μάχεται για την ομάδα θα παίζει, συνεχίστε να μας στηρίζετε»

00:00 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, έχουμε δύσκολα ματς μπροστά μας»

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Ολλανδία... ξέρανε στο τέλος τη Γερμανία - Δύσκολες νίκες για Πορτογαλία, Σουηδία

23:56 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Σημαντικό να μαζεύουμε νίκες»

23:55 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Σαρωτική πρεμιέρα για τους "αιώνιους" - Τα αποτελέσματα

23:51 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Μακάμπι 84-74: Νίκη για τους Γάλλους με εξαιρετική εμφάνιση Κράουντερ

23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα - Η βαθμολογία

23:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Δεν γινόταν να χαθεί αυτό το παιχνίδι και ο Δουβίκας φρόντισε για το τρίποντο!

23:40 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο για τον κόσμο: «Ουάου! Έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας