Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά - Γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια»

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Σερβία, καθώς το γκολ του στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στη «γαλανόλευκη» τη νίκη με 2-1 στο Βελιγράδι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο επιθετικός της Κόμο στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική πήρε αυτό που άξιζε βάσει της εικόνας της στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζεις στην πρεμιέρα είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά και νομίζω ότι δίκαια πήραμε τη νίκη.

Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν πολύ κρύο δεν το περιμέναμε, δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες μπορούσαμε και πιο πριν να βάλουμε γκολ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να έχει βάθος πάγκου.

Ήταν πολύ ωραία σέντρα, ξέρουμε τι πόδι έχει, ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Δεν έχουμε θέσει στόχο την 3η θέση στον όμιλο. Κοιτάμε πολύ ψηλά, έχουμε ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.

Αφιερώνω το γκολ στη σύζυγο μυ και το παιδάκι που περιμένω, μου δίνει πολύ κίνητρο σε κάθε αγώνα».