Τζόλης: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι - Δεν παίζει ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα»

Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε τη δική του σφραγίδα στη μεγάλη ανατροπή της Εθνικής απέναντι στη Σερβία, καθώς το γκολ του έδωσε στη «γαλανόλευκη» την απαραίτητη ώθηση για να φτάσει στη νίκη με 2-1.

Ο διεθνής επιθετικός, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους μετά το τέλος της αναμέτρησης, στρέφοντας ήδη την προσοχή στο επόμενο δύσκολο παιχνίδι της Εθνικής, απέναντι στη Γερμανία, που ακολουθεί σε λίγες ημέρες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόλης

«Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πρώτο μισάωρο αφού δεχθήκαμε το γκολ αντιδράσαμε πολύ καλά δημιουργώντας πολλές φάσεις. Αυτό που μας έλειπε ήταν να βρούμε το γκολ και μετά ήμασταν σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και αυτό έγινε στο τελευταίο λεπτό αλλά έγινε. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απ’ όλους, και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση κυρίως από το πρώτο ημίχρονο.

Δεν παίζει μεγάλο ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα, όλοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τη μπάλα και χωρίς τη μπάλα, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί αλλά το καταφέραμε στο β’ ημίχρονο παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και δημιουργώντας φάσεις.

Ήταν πολύ καλό ξεκίνημα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου που έπρεπε να ξεκινήσουμε με νίκη, εκτός έδρας ακόμη καλύτερα. Αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια, ξεκινάμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι, δεν έγινε κάτι. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε καλά αποτελέσματα και στα άλλα παιχνίδια».