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Βιλερμπάν - Μακάμπι 84-74: Νίκη για τους Γάλλους με εξαιρετική εμφάνιση Κράουντερ

Με το «δεξί» ξεκίνησε στη φετινή EuroLeague η Βιλερμπάν, η οποία επικράτησε 84-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σπουδαία εμφάνιση από τον Κράουντερ που πέτυχε 19 πόντους.

Βιλερμπάν - Μακάμπι 84-74: Νίκη για τους Γάλλους με εξαιρετική εμφάνιση Κράουντερ
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Η ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αν και η Μακάμπι αντέδρασε δυναμικά στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να περάσει προσωρινά μπροστά. Οι Γάλλοι, όμως, απάντησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφτασαν τελικά στη νίκη. Πρώτος σκόρερ της Βιλερμπάν ήταν ο Τζέι Κράουντερ με 19 πόντους, ενώ ο Πάτι Μιλς πρόσθεσε 15.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα την αναμέτρηση, πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 19-19.

Στη δεύτερη περίοδο, η Βιλερμπάν ανέβασε ρυθμούς και με τον Πάτι Μιλς πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19 στο 14'). Στη συνέχεια, οι Κράουντερ και Μιλς ανέλαβαν δράση και οι γηπεδούχοι διεύρυναν τη διαφορά στο +14 (41-27 στο 18'). Η Μακάμπι, ωστόσο, κατάφερε να μειώσει πριν από την ανάπαυλα.

Η εικόνα άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ισραηλινή ομάδα να πραγματοποιεί δυναμική αντεπίθεση. Με επιμέρους σκορ 17-5, χάρη κυρίως στους Μαντάρ και Σόρκιν, η Μακάμπι ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 51-49 στο 24'. Η Βιλερμπάν, όμως, αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την περίοδο έχοντας ξανά το προβάδισμα με 64-59.

Στην τελευταία περίοδο οι Γάλλοι διατήρησαν τον έλεγχο και άρχισαν να χτίζουν ξανά διαφορά ασφαλείας. Με τον Κράουντερ να φτάνει τους 14 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο, η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 74-64 στο 36' και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Πάρκερ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, με τον Μπολομπόι να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα με εντυπωσιακό κάρφωμα και να «σφραγίζει» τη νίκη της Βιλερμπάν με 84-74.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-32, 62-57, 84-74.

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