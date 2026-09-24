· Παναθηναϊκός

Φρανσίσκο για τον κόσμο: «Ουάου! Έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια»

Ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ενθουσιάστηκε από την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens. 

Φρανσίσκο για τον κόσμο: «Ουάου! Έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια»
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Οι δηλώσεις του στη Nova:

«Νιώθω πολύ καλά. Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος (σ.σ. επειδή και φέτος φορά ίδια χρώματα). Έχω αυτοπεποίθηση κι από τους συμπαίκτες μου. Μου δείχνουν εμπιστοσύνη, κατάφερα να συνεργαστώ και είναι καλό αυτό.

Ο κόουτς συνεχώς μου λέει πως θέλει να παίζω για την ομάδα, αλλά να παίζω και ελεύθερα αν σέβομαι το πλάνο. Η ομάδα έχει 6 γαλλόφωνους και με όλους τους υπόλοιπους είναι εύκολα τα πράγματα για να προσαρμοστούμε. Να ταιριάξουμε και να καταλάβουμε την ταυτότητα της ομάδας».

Για τον κόσμο: «Συνήθως με μισούσαν, αλλά ήταν τόσο όμορφα. Όταν βγήκα είπα “ουάου έτσι είναι τα παιχνίδια”! Ανυπομονώ για την Πέμπτη».

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