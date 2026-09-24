· Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη EuroLeague κόντρα στη Μπασκόνια.

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδανικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση καινα επικρατούν με το ευρύ 106-89 της Μπασκόνια στη «Buesa Arena».

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στην αναμέτρηση, τονίζοντας πως μέρα με τη μέρα θα υπάρχει βελτίωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.

Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Με προβλημάτισε ότι δεν είχαμε κυνισμό - Είμαι χαρούμενος από την απόδοση»

00:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι - Δεν παίζει ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα»

00:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά - Γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια»

00:03 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Όποιος μάχεται για την ομάδα θα παίζει, συνεχίστε να μας στηρίζετε»

00:00 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, έχουμε δύσκολα ματς μπροστά μας»

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Ολλανδία... ξέρανε στο τέλος τη Γερμανία - Δύσκολες νίκες για Πορτογαλία, Σουηδία

23:56 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Σημαντικό να μαζεύουμε νίκες»

23:55 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Σαρωτική πρεμιέρα για τους "αιώνιους" - Τα αποτελέσματα

23:51 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Μακάμπι 84-74: Νίκη για τους Γάλλους με εξαιρετική εμφάνιση Κράουντερ

23:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα - Η βαθμολογία

23:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Δεν γινόταν να χαθεί αυτό το παιχνίδι και ο Δουβίκας φρόντισε για το τρίποντο!

23:40 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο για τον κόσμο: «Ουάου! Έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας