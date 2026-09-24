Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα»
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη EuroLeague κόντρα στη Μπασκόνια.
Ιδανικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση καινα επικρατούν με το ευρύ 106-89 της Μπασκόνια στη «Buesa Arena».
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στην αναμέτρηση, τονίζοντας πως μέρα με τη μέρα θα υπάρχει βελτίωση.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».