Μπαρτζώκας: «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα»

Ιδανικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση καινα επικρατούν με το ευρύ 106-89 της Μπασκόνια στη «Buesa Arena».

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στην αναμέτρηση, τονίζοντας πως μέρα με τη μέρα θα υπάρχει βελτίωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πάντα το πρώτο ματς είναι περίεργο. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στη Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα. Η Μπασκόνια έχει ταλέντο, καταφέραμε να βάλουμε 106 πόντους, κάναμε όμως λάθη και πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.

Η άμυνά μας, εκτός από το ξεκίνημα, ήταν πολύ καλή. Πήραμε ριμπάουντ, βάλαμε σουτ, είχαμε γρήγορες επιθέσεις και πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».