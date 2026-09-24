Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106: Σαρωτικός στη Χώρα των Βάσκων, μπήκε με το «δεξί» στη EuroLeague

Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη Βιτόρια!

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης ήταν καταιγιστικοί κόντρα στη Μπασκόνια, επικράτησαν στο... ρελαντί με 89-106 των Ισπανών στη «Buesa Arena» και ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φετινή EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε κορυφαία βραδιά τόσο τον... καυτό στο πρώτο μέρος Τάιλερ Ντόρσεϊ (25π.), όσο και τον Σάσα Βεζένκοφ (22π.) και σε συνδυασμό με την πολύ καλή παρουσία του Ζαν Μοντέρο υπέγραψαν το «ερυθρόλευκο» διπλό στη Χώρα των Βάσκων.

Για την ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έι Τζέι Λόσον με 20, ενώ ζημιά στο πρώτο ημίχρονο με τα τρίποντά του έκανε και ο Τάντας Σεντεκέρσκις, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο παρκέ της «Buesa Arena» με τους ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Χολ.

Η Μπασκόνια μπήκε... φουριόζα στην αναμέτρηση και όντας εύστοχη από τα 6,75 με 4/4 τρίποντα και ζεστό Σεντεκέρσκις πήρε προβάδισμα 8 πόντων (14-6) στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Ο... καυτός Σεντεκέρσκις ήταν ασταμάτητος και με το τρίτο δικό του τρίποντο έκανε το 19-12, με τον Ντόρσεϊ να απαντάει με το πρώτο δικό του για το 19-15. Με ωραίο τελείωμα, ο Βεζένκοφ μείωσε στους 3 (22-19) και ο Ντόρσεϊ λίγο μετά ισοφάρισε σε 24-24.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μάτσαρε ρυθμό και ενέργεια με αποτέλεσμα να κλείσει καλύτερα το δεκάλεπτο (29-36) χάρη στον εξαιρετικό Ζαν Μοντέρο, που έφτασε τις 4 ασίστ, ενώ πέτυχε και ένα τρίποντο.

Οι Πειραιώτες πάτησαν... γκάζι και με ωραία κυκλοφορία έχτισαν διψήφια διαφορά (33-43) με λέι απ του Μοντέρο (8π.) στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η Μπασκόνια έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους 6 με τον Μπο (42-48), όμως ο Φουρνιέ ήταν εκεί. Ο Γάλλος με αριστερό τελείωμα έφτασε τους 7 πόντους για το 42-50, ενώ στη συνέχεια ο Τζόσεφ επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (42-52) 2:00 πριν το ημίχρονο.

Με άερα 10 πόντων πήγε στα αποδυτήρια η ομάδα του Μπαρτζώκα (46-56), έχοντας κορυφαίους τους Βεζένκοφ (14π.), Ντόρσεϊ (13π. 3/3 τρ.), Μοντέρο (8π., 5 ασίστ) και Φουρνιέ (7π.).

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το transition και με εύκολο λέι απ ο ΜακΙντάιρ έκανε το 51-62, ενώ η Μπασκόνια απάντησε με ένα επιμέρους 4-0 για το 55-62. Ο Βεζένκοφ με ένα δικό του προσωπικό 5-0 διαμόρφωσε το 55-67 και ο Ντόρσεϊ με jumpshoot εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 για τους Πρωταθλητές Ευρώπης (55-69).

Ο πολυτιμότερος παίκτης της περσινής EuroLeague έκανε το 57-75, με τον Τζόουνς εύκολα κάτω από το καλάθι να φτάνει τη διαφορά στο +22 (57-79) 32'' πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, η Μπασκόνια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με εύστοχα σουτ από την περιφέρεια, κάνοντας το 71-86 με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μάρκους Χάουαρντ. Ο Ολυμπιακός «ξέφυγε» και πάλι, φτάνοντας στο +22 με γκολ φάουλ του Μοντέρο (75-97).

Από τη γραμμή των βολών, ο Μοντέρο έκανε 100 τους πόντους του Ολυμπιακού. Το τελικό 89-106 σφράγισε την πρώτη νίκη των Πειραιωτών στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3/5 δίποντα), Λόσον 20 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σίμονς 6 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Στούαρτ 8 (1/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Ντουάρτε 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιοκσίμοβιτς, Κούρουτς 5 (1/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σεντεκέρσκις 15 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Σπανιόλο 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπο 7 (1), Φρις, Φαρίντ 5

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Γουορντ 11 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 15 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 22 (8/9 δίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 25 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/5 βολές), Εντιάι 4, Μιλουτίνοβ 2, Τζόσεφ 2, Χολ 4 (7 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Φουρνιέ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ)