· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε με επιθυμία και ενέργεια»

Ο Σέρβος κόουτς των «πράσινων» εντόπισε κάποια λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές μίλησε για «πολύ καλό παιχνίδι» της ομάδας του. 

Ηλίας Λαλιώτης

Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε με επιθυμία και ενέργεια»
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Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Παρί, ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος κόουτς με τη λήξη του αγώνα σχολίασε στη Nova:

«Έχω καλά αισθήματα, θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Παίξαμε με επιθυμία και ενέργεια. Κάποιες στιγμές κάναμε λάθη, αλλά συνολικά είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε».

Για τους παίκτες του δεύτερου rotation: «Αισθάνομαι καλά για αυτούς που ήρθαν απ’ τον πάγκο και έπαιξαν καλά. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ. Τους αρέσει να τρέχουν και ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Πολύ καλό παιχνίδι από μας».

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