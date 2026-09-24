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Nations League: Στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα - Η βαθμολογία

Ιστορικό τρίποντο για την Εθνική, η οποία είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Nations League: Στην κορυφή του ομίλου η Ελλάδα - Η βαθμολογία
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Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με νίκη την παρουσία της στη League A του Nations League, επικρατώντας με 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι.

Η «γαλανόλευκη» είχε την εικόνα που απαιτούσε η αναμέτρηση και δικαιώθηκε για την προσπάθειά της, βρίσκοντας το γκολ της νίκης στο φινάλε και παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Στο άλλο παιχνίδι του Β’ Ομίλου, Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Η Ολλανδία κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν από έναν βαθμό.

Τα αποτελέσματα

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία

  1. Ελλάδα 3
  2. Γερμανία 1
  3. Ολλανδία 1
  4. Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική

27/09 19:00 Σερβία – Ολλανδία

27/09 21:45 Γερμανία – Ελλάδα

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