Σερβία - Ελλάδα 1-2: Δεν γινόταν να χαθεί αυτό το παιχνίδι και ο Δουβίκας φρόντισε για το τρίποντο!

Η Ελλάδα ήταν κυριαρχική κόντρα στη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League και με μία τρομερή ανατροπή επικράτησε με 2-1 και πήρε ιστορική νίκη!

Ο Ζίβκοβιτς «πάγωσε» την Εθνική στο 4', όμως η «γαλανόλευκη» με τρομερό ποδόσφαιρο έφερε τα... πάνω κάτω. Ο Τζόλης με ωραίο σουτ στο 74' ισοφάρισε, ενώ ο Δουβίκας στο 90'+5' υπέγραψε το σπουδαίο τρίποντο.

Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι η Γερμανία εκτός έδρας την Κυριακή (27/9, 21:45).

Η ροή του αγώνα

Οι Σέρβοι απείλησαν πρώτοι στο 2’, με τον Τζολάκη να αποκρούει το σουτ που έγινε από πολύ πλάγια θέση. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, πήραν το προβάδισμα. Έπειτα από σέντρα από τα αριστερά, ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Έλληνα τερματοφύλακα για το 1-0.

Η απάντηση της «γαλανόλευκης» ήταν άμεση, καθώς στο 5’ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Τζόλης γύρισε την μπάλα στον Καρέτσα, ο οποίος πλάσαρε, αλλά είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι. Στο 9’, η Ελλάδα απείλησε ξανά, με τον Παυλίδη να μην καταφέρνει να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε μετά από γύρισμα στην περιοχή, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει άουτ.

Η πίεση της Εθνικής συνεχίστηκε και στο 13’ ο Καρέτσας επιχείρησε ένα καλό σουτ, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βαγιαννίδης έφυγε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Κωστούλας κοντρόλαρε και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 20’, η Ελλάδα δημιούργησε ακόμη μία καλή στιγμή, όταν ο Κουρμπέλης έκλεψε ψηλά και έδωσε στον Παυλίδη μέσα στην περιοχή. Ο επιθετικός της Εθνικής επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ. Μέσα στα πρώτα 20 λεπτά, η «γαλανόλευκη» είχε ήδη δημιουργήσει πέντε σημαντικές ευκαιρίες, ασκώντας έντονη πίεση, χωρίς ωστόσο να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Σερβία απείλησε ξανά στο 30’, χάνοντας μάλιστα μια απίθανη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Γιόβιτς βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Η Ελλάδα συνέχισε να αναζητά την ισοφάριση και στο 40’ έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Ο Τζόλης εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο επόμενο λεπτό, η Σερβία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί λάθος του Τσιμίκα, με τον Ζίβκοβιτς να κλέβει την μπάλα στο κέντρο και να επιχειρεί να σκοράρει από μακριά, χωρίς να βρει στόχο.

Στο ίδιο λεπτό, η Εθνική είχε ακόμη μία ευκαιρία, με τον Κωστούλα να παίρνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Καρέτσα, αλλά να μην καταφέρνει να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία. Έτσι, παρά τις αρκετές ευκαιρίες και την επιθετική της δραστηριότητα, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 1-0.

Η Εθνική Ελλάδας συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο τελικά ήρθε στο 74ο λεπτό με πρωταγωνιστές τους Παυλίδη και Τζόλη.

Στο 49’, η «γαλανόλευκη» έχασε ακόμη μία τεράστια ευκαιρία. Έπειτα από διαδοχικές κόντρες, η μπάλα στρώθηκε στον Ρέτσο, ο οποίος βρέθηκε στα όρια της μικρής περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά, με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να μπλοκάρει εύκολα.

Η Ελλάδα συνέχισε να απειλεί και στο 61’ ο Καρέτσας επιχείρησε σουτ, το οποίο δεν δυσκόλεψε τον Σέρβο τερματοφύλακα. Στην ίδια φάση, η Εθνική κέρδισε ξανά την μπάλα ψηλά, με τον Παυλίδη να δοκιμάζει το αριστερό του πόδι, αλλά τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να αποκρούει.

Πέντε λεπτά αργότερα, η «γαλανόλευκη» δημιούργησε ακόμη μία καλή στιγμή. Ο Τζόλης έδωσε την πάσα στον Ιωαννίδη, με τον Καρέτσα να αφήνει έξυπνα την μπάλα να περάσει, όμως το σουτ του Έλληνα επιθετικού από το ημικύκλιο της περιοχής κατέληξε στην αγκαλιά του Σέρβου γκολκίπερ.

Η επιμονή της Εθνικής ανταμείφθηκε στο 74ο λεπτό, όταν ήρθε η ισοφάριση! Ο Παυλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Τζόλη, ο οποίος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η Ελλάδα δεν σταμάτησε εκεί και στο 78’ ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Στο 87’, η Εθνική απείλησε ξανά στην αντεπίθεση, όταν ο Τετέι έβγαλε την ομάδα μπροστά και ο Τζόλης επιχείρησε σουτ, το οποίο πέρασε άουτ.

Στο 90’, η Σερβία έφτασε μια… ανάσα από το δεύτερο γκολ, χάνοντας δύο τεράστιες ευκαιρίες. Αρχικά, οι γηπεδούχοι σημάδεψαν το δοκάρι με τον Γιόβελιτς, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης πήρε την κεφαλιά, όμως ο Τζολάκης πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση με το πόδι, κρατώντας το 1-1 για την Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική κρατούσε το καλύτερο για το τέλος. Στο 90'+5' ο Τσιμίκας έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Δουβίκας με τρομερή κεφαλιά έκανε το 2-1 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, δίνοντας ένα τεράστιο τρίποντο στη χώρα μας.

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ.

Κίτρινες: Κόστιτς, Τέρζιτς – Ζαφείρης.

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς (81’ Γκούντελι), Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς (72’ Γιόβελιτς), Ζίβκοβιτς, Σ74. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46’ Λούκιτς), Τάντιτς (87’ Σουκάτσεφ), Γιόβιτς (72’ Τέρζιτς).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος (90’+1’ Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1’ Ανδρούτσος), Καρέτσας (75’ Δουβίκας), Κωστούλας (63’ Ιωαννίδης), Τζόλης, Παυλίδης (75’ Τετέι).