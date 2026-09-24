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Μπαρτσελόνα - Εφές 89-82: Με Μπριθουέλα και Πάντερ πήρε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με νίκη τη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 89-82 της Αναντολού Εφές στο «Palau Blaugrana».

Μπαρτσελόνα - Εφές 89-82: Με Μπριθουέλα και Πάντερ πήρε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague
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Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 89-82 της Αναντολού Εφές, στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντάριο Μπριθουέλα και Κέβιν Πάντερ.

Η Εφές μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με τον Μάικ Τζέιμς να παίρνει από νωρίς πρωτοβουλίες, κατάφερε να προηγηθεί με 4-19 μόλις στο 4ο λεπτό. Οι Τούρκοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, την οποία έκλεισαν στο +9 (16-25).

Η είσοδος του Ντάριο Μπριθουέλα άλλαξε τα δεδομένα για τους Καταλανούς. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και μετά το 24-36 στο 15' έτρεξε σερί 10-0, μειώνοντας σε 34-36. Ο Κέβιν Πάντερ ανέβασε επίσης την απόδοσή του, ενώ ο Μπριθουέλα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 45-44.

Στην τρίτη περίοδο η Μπαρτσελόνα πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (51-46), όμως η Εφές απάντησε με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς, ο οποίος μαζί με τον Ντάριο Σάριτς έφερε ξανά τους φιλοξενούμενους μπροστά με 61-58 στο 27'. Οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το παιχνίδι να ξεφύγει και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Εφές στο +4 (63-67).

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Πάντερ ανέλαβε δράση και έφτασε τους 3.000 πόντους στη EuroLeague, ενώ ο Τζέιμς συνέχισε να κρατά την Εφές μέσα στο παιχνίδι. Με 2:30 να απομένουν, ο Ταϊρίς Μάρτιν ισοφάρισε σε 77-77 με τρίποντο.

Η Εφές πήρε ξανά προβάδισμα με τρίποντο του Στράζελ (80-79), όμως ο Πάντερ απάντησε με floater για το 81-80. Ο Τζέιμς χρεώθηκε με «μπρος-πίσω» έπειτα από challenge και στην επόμενη επίθεση η λόμπα του Γιοέλ Πάρα στον Μπαλτσερόφσκι έφερε τη διαφορά στο +3 (83-80).

Ο Τζέιμς κέρδισε τρεις βολές και με 2/3 μείωσε σε 83-82, όμως η Μπαρτσελόνα είχε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με μεγάλο σουτ έκανε το 86-82 και οι Καταλανοί κράτησαν μέχρι τέλους τη νίκη, ξεκινώντας με το δεξί τη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 45-44, 63-67, 89-82.

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