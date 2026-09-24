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EuroLeague Βαθμολογία: Σαρωτική πρεμιέρα για τους "αιώνιους" - Τα αποτελέσματα

Ιδανικά ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague οι ελληνικές ομάδες, με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να πανηγυρίζουν εμφατικές νίκες κόντρα σε Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της βραδιάς.

EuroLeague Βαθμολογία: Σαρωτική πρεμιέρα για τους "αιώνιους" - Τα αποτελέσματα
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Δυναμική εκκίνηση πραγματοποίησαν οι ελληνικές ομάδες στην πρεμιέρα της EuroLeague, καθώς Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός σημείωσαν εμφατικές νίκες απέναντι σε Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα, σε μια αγωνιστική γεμάτη σπουδαία αποτελέσματα και συγκλονιστικές αναμετρήσεις.

Η επιστροφή του Γιόνας Βαλανσιούνας στην Ευρώπη συνδυάστηκε με «διπλό» για τη Ζαλγκίρις στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα.

Στη Βαρκελώνη, η Εφές του Ντάριο Σάριτς (17π.) και του Μάικ Τζέιμς (22π.) προηγήθηκε στο 36:30 (77-74), όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε και με μπροστάρηδες τους Πάντερ (21π.) και Μπριθουέλα (20π.), αλλά και ένα καθοριστικό τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στα 49'', η Μπάρτσα πήρε τη νίκη.

Με επιτυχία στέφθηκε το προπονητικό ντεμπούτο του Τόνι Πάρκερ στον πάγκο της Βιλερμπάν. Με τον Τζέι Κράουντερ σε μεγάλη βραδιά (19π., 4/5 τρίποντα), οι Γάλλοι επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στη Μακάμπι, επικρατώντας με 84-74

Τέλος, η Χάποελ Τελ Αβίβ «λύγισε» εντός έδρας από τη Μπάγερν Μονάχου (84-86), ενώ η Ντουμπάι BC πέτυχε την έκπληξη της βραδιάς υποτάσσοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης (78-77).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της EuroLeague:

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-86

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 78-77

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-83

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί (Γαλλία) 91-72

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 89-106

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-82

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-74

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Η βαθμολογία:

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