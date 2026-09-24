Χάποελ - Μπάγερν 84-86: Με «καυτό» Ομπστ και Βόιτμαν να «μιλάει» στα κρίσιμα νίκησαν οι Γερμανοί

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μπάγερν Μονάχου στην EuroLeague, με την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ να επικρατεί με 86-84 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφεραν να περιορίσουν επιθετικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στα πρώτα τρία δεκάλεπτα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Μπάγερν ήταν ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά, πέτυχε το πρώτο καλάθι της ομάδας του στη διοργάνωση και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, έχοντας 17 από αυτούς στο πρώτο ημίχρονο.

Η γερμανική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων (39-44), ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο ανέβασε την ένταση στην άμυνα και κατάφερε να ανοίξει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα.

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου η Μπάγερν έφτασε μέχρι και στο +16, όμως η Χάποελ δεν τα παράτησε. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με πρωταγωνιστή τον Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε εννέα συνεχόμενους πόντους, κατάφεραν να περάσουν μπροστά στα τελευταία λεπτά.

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Βόιτμαν να ευστοχεί σε καθοριστικό τρίποντο στα 34,3'' πριν από το τέλος, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην Μπάγερν. Το συγκεκριμένο σουτ ήταν και αυτό που έκρινε το αποτελέσμα του αγώνα.

Έτσι, οι Βαυαροί μπήκαν με το δεξί στη νέα σεζόν της EuroLeague, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έφτασε πολύ κοντά σε μία μεγάλη ανατροπή, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την προσπάθειά της.