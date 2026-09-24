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Εθνική Ελλάδας: Με Καρέτσα και Κωστούλα κόντρα στη Σερβία

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» στη League A του Nations League.

Θανάσης Μαργαρίτης

Εθνική Ελλάδας: Με Καρέτσα και Κωστούλα κόντρα στη Σερβία
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Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στη... μάχη της League A του Nations League, όπου αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας για την πρώτη αγωνιστικής.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, με τους Καρέτσα και Κωστούλα να παίρνουν φανέλα βασικού.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Ζαφείρης και Κουρμπέλης ως αμυντικά χαφ, με τους Κατέτσα, Κωστούλα και Τζόλη πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Βαγγέλη Παυλίδη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωστούλας, Τζόλης, Παυλίδης.

Στον πάγκο της Ελλάδας βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.

https://www.instagram.com/p/DdrbT86KqwB/
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