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Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

Οι παίκτες που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί και οι μεγάλες απουσίες.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάνει πρεμιέρα στην Euroleague της σεζόν 2026-27, υποδεχόμενος την Παρί στο Telekom Center Athens (21:15).

Οι «πράσινοι» στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 5.227 μέρες, θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση, έχοντας στο πλευρό τους και τον κόσμο τους.

Μια ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα έγινε γνωστή και η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Σέρβο προπονητή να έχει να αντιμετωπίσει τις σημαντικές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Αντίθετα, επιστρέφει από τραυματισμό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Αναλυτικά η 12άδα των «πράσινων»: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας.

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