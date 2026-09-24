Παναθηναϊκός – Παρί: Η όμορφη κίνηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Αρκετή ώρα πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί για την EuroLeague, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε ακόμη μια φορά πόσο τζέντλεμαν είναι. Ο Ισπανός όταν βγήκε για το ατομικό του ζέσταμα, είχε μια έκπληξη για μια κυρία που εργάζεται στο Telekom Center Athens.

Της χάρισε λουλούδια και την ξάφνιασε. Με αφορμή την έναρξη της σεζόν και θέλοντας με αυτό τον τρόπο να την ευχαριστήσει για την βοήθεια που παρέχει στους αθλητές και όχι μόνο.