Εμφατικά στα προημιτελικά του Singapore Open η Μαρία Σάκκαρη

Με μια εξαιρετική εμφάνιση και... ξέσπασμα στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Νάο Χιμπίνο και σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Singapore Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (No.33) επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στην Ιαπωνέζα αντίπαλό της (No.190), φτάνοντας στη νίκη με 7-5 και 6-1.

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε αρκετά και παρά το γεγονός ότι είχε τις ευκαιρίες να «καθαρίσει» νωρίτερα την κατάσταση, χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα παιχνιδιού για να κάμψει την αντίσταση της Χιμπίνο με 7-5.

Η εικόνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο σετ του αγώνα, με τη Σάκκαρη να επιβάλλει το ρυθμό της, κατακτώντας δια περιπάτου το δεύτερο σετ με 6-1.

Κάπως έτσι, η 31χρονη σφράγισε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα διασταυρώσει τις ρακέτες της με την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον (No.63).

Εφόσον ξεπεράσει το συγκεκριμένο εμπόδιο, στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Ζινγού Ουάνγκ (No.40, Κίνα) και την Τατιάνα Προζόροβα (No.180, Ρωσία).