· Παναθηναϊκός

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Αρχίζει η μετακόμιση προς Βοτανικό – Μεταφέρεται σε νέα γραφεία

Το «πράσινο»… στρατηγείο θα είναι τα νέα γραφεία πολύ κοντά στο νέο γήπεδο της ομάδας – Άμεση η μετακόμιση.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Αρχίζει η μετακόμιση προς Βοτανικό – Μεταφέρεται σε νέα γραφεία
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Το ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό, έχει ήδη σηκωθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται, με την ολοκλήρωσή τους να απέχει περίπου ένα χρόνο. Το «τριφύλλι» θα αγωνίζεται στη νέα του έδρα, από την επόμενη σεζόν.

Εκεί δε θα είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Η μετακόμιση των «πράσινων» αρχίζει από τώρα. Με τα γραφεία της ΠΑΕ να μεταφέρονται από τα βόρεια προάστια όπου βρίσκονται τώρα, σε χώρο πολύ κοντά στο γήπεδο του Βοτανικού.

Πρόκειται για υπερσύγχρονο χώρο γραφείων άνω των 1.000 τ.μ. Σε απόσταση… αναπνοής από το σημείο που κατασκευάζεται το γήπεδο. Δίνοντας μια άκρως Παναθηναϊκή νότα στην περιοχή.

Οι νέες εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα είναι ουσιαστικά το… στρατηγείο της. Με τη μετακόμιση να γίνεται άμεσα και το «τριφύλλι» να μπαίνει σε μια νέα εποχή και στο συγκεκριμένο τομέα.

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