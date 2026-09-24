Σπανούλης: «Αυτή είναι η ομάδα, έτσι θα προχωρήσουμε»

Στο πλαίσιο της media day της ΚΑΕ Άρης, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και στις αλλαγές που έχουν γίνει στο Nick Galis Hall, όπου παρουσιάστηκε και η νέα φανέλα της ομάδας.

Όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

Για τη νέα εικόνα του γηπέδου:

«Έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει, τα led, η εξέδρα έχει μεγαλώσει, Σίγουρα αρέσει σε όλους και σε μένα και είμαι χαρούμενος περισσότερο κόσμο για να βλέπει την ομάδα».

Για τους στόχους:

«Η ομάδα στο σωστό δρόμο, ακόμη και μια ομάδα πολλά χρόνια μαζί, την ίδια εικόνα. Πρέπει αν βελτιώσουμε. Η ομάδα άρχισε με τους συνεργάτες μου, αλλά λείπαμε κάποιοι. Από 2 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί. Έγινε καλή δουλειά, αλλά έλειπαν αρκετοί παίκτες. Δουλεύομε καλά, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Να περάσουμε την φιλοσοφία και την κουλτούρα μας. Όταν αρχίσουν να επίσημα. χρειάζονται αποτελέσματα, ακόμη κι αν δεν παίξεις καλά πρέπει να κερδίζεις».

Για το προφίλ της ομάδας που θέλει να φτιάξει:

«Μια ομάδα που θα παλεύει για μπάλα. Κάθε παίκτης έτοιμος να μπει και να προσφέρει. Να μην τα παρατάει ποτέ, με ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Χρειάζεται χημεία.

Το πιο σημαντικό να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε καλά, σε υψηλό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των φιλικών είχαμε 6-7 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε».

Για το αν το ρόστερ θα παραμείνει αυτό:

«Αυτή είναι η ομάδα έτσι θα προχωρήσουμε. Ένα ρόστερ έτοιμο. Όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή και όλοι να βοηθήσουν την ομάδα για να πετύχουν τους στόχους της».

Για το ότι αποκτήθηκαν οι πρώτες επιλογές στους παίκτες:

«Εγώ και το σταφ είχαμε ξεκάθαρες ιδέες το τι μπάσκετ θέλαμε να παίξουμε. Ήδη υπήρχε μια προεργασία και είχα στο μυαλό μου στους παίκτες που θα ήθελα. Με το που ήρθε η συμφωνία είμασταν έτοιμοι για τις πρώτες επιλογές. Άριστη συνεργασία προτέρημα για μένα εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από το Νίκο και καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε.

Η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου μας δίνει κίνητρο. Λατρεύω την πίεση. Χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος».