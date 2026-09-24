Παπαπέτρου τέλος από τη διαιτησία: Ανακοινώθηκε το «κρέμασμα» της σφυρίχτρας

Ο Πέτρος Παπαπέτρου έπρεπε να έχει σταματήσει να διαιτητεύει αγώνες, εδώ και τρία χρόνια. Όταν και τον «έπιασε» το όριο ηλικίας που θέτει ο κανονισμός. Αυτό παρακάμφθηκε και συνέχισε να σφυρίζει ο διεθνής διαιτητής. Μέχρι την περασμένη σεζόν, καθώς ανακοινώθηκε το τέλος της πορείας του στο χώρο.

Ο Παπαπέτρου αυτό το διάστημα, δυστυχώς πρωταγωνίστησε σε αγώνες όπου οι διαιτητικές αποφάσεις ήταν λανθασμένες και σε αρκετές περιπτώσεις έκριναν και έκβαση αγώνων αυτά τα λάθη.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου διαιτητών Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει:

«Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο μέλος του, Πέτρο Παπαπέτρου, για την ολοκλήρωση της πολυετούς και επιτυχημένης πορείας του ως ενεργού διαιτητή καλαθοσφαίρισης.

Με συνέπεια, ήθος, αφοσίωση και επαγγελματισμό, υπηρέτησε τη διαιτησία στο ύψιστο επίπεδο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ολοκλήρωση της ενεργού διαιτητικής του πορείας σηματοδοτεί, παράλληλα, την έναρξη ενός νέου σημαντικού κεφαλαίου με την ανάληψη της θέσης του Εθνικού Καθηγητή Διαιτησίας λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον απερχόμενο Καθηγητή Γιώργο Τανατζή, επίσης μέλος του Συνδέσμου μας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που ακόμα ένα μέλος του Συνδέσμου μας συνεχίζει να προσφέρει στη διαιτησία, αυτή τη φορά μεταδίδοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τις αξίες που απέκτησε μέσα από τη μακρόχρονη διαδρομή του.

Πέτρο, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή διαδρομή!

Θερμά συγχαρητήρια, Πέτρο».