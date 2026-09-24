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ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: «Ίδια χρώματα, ίδια πίστη» | Επίσημο το φιλικό στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του φιλικού με την Παρτίζαν στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που προέκυψε στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: «Ίδια χρώματα, ίδια πίστη» | Επίσημο το φιλικό στην Τούμπα
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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως θα υποδεχθεί την Παρτίζαν στην Τούμπα στις 14 Νοεμβρίου, σε ένα ξεχωριστό φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι δύο σύλλογοι, που μοιράζονται τα ίδια «ασπρόμαυρα» χρώματα, θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε υπάρξει το περασμένο καλοκαίρι για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ αναφέρθηκε, μάλιστα, στη διαχρονική σχέση των δύο συλλόγων, κάνοντας λόγο για έναν δεσμό που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ίδια χρώματα, ίδια πίστη.

Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά.

Όχι απλώς ως δύο ομάδες, αλλά ως δύο σύλλογοι που τους ενώνει μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία.

Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά.

Ένας δεσμός που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, τις αποστάσεις και τα σύνορα.

Στις 14/11, η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι. Ένας δεσμός. Μία αγάπη».

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