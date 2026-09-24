Τρέλα για το ταξίδι των 8… αστέρων

Η pre season τελείωσε… Δυστυχώς για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, πλέον, έχει μπει σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς, σε κανονική αγωνιστική καθημερινότητα και μετράει αντίστροφα για το πρώτο μεγάλο τζάμπολ της σεζόν.

Οι «πράσινοι» μέσα σε διάστημα 96 ωρών, καλούνται να δώσουν τρία παιχνίδια, με μεγάλο στόχο το τρία στα τρία. Νίκη στην αποψινή πρεμιέρα της Euroleague, απέναντι στην Παρί και το Σαββατοκύριακο ΠΑΟΚ και εν συνεχεία Ολυμπιακός η ΑΕΚ για το Super Cup.

ΟΚ, μπορεί να μην είναι ένας θεσμός που… λάμπει, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι «καταδικασμένος» να κυνηγάει όποιον τίτλο βρίσκει μπροστά του.

Πάμε όμως να τα πάρουμε ένα-ένα…

Εν αρχή η Euroleague. Ο Παναθηναϊκός απόψε υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Παρί, έχοντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα και πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προετοιμάζει την ομάδα του χωρίς να έχει στη διάθεσή του 4 «υπερόπλα». Τέσσερις παίκτες οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να βρίσκονται στην αρχική πεντάδα των «πράσινων». Ο λόγος για τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν (ο οποίος από χθες το βράδυ βρίσκεται και πάλι στη χώρα μας), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσατάφα Φαλ.

Και μόνο η ανάγνωση των ονομάτων είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται στο ρόστερ της ομάδας, τόσο σε ποσοτικό, όσο και κυρίως σε ποιοτικό επίπεδο.

Όμως, ο Παναθηναϊκός έχει ένα στοιχείο το οποίο (τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν) μπορεί να ισορροπήσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μετράει αντίστροφα για την επίσημη επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, την επιστροφή του στο πάλαι ποτέ ΟΑΚΑ και νυν Telekom Center Athens. Και ο «Ζοτς» δεν είναι «όπλο» για τον Παναθηναϊκό μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά σε ψυχολογικό. Τόσο στην ομάδα όσο και στις εξέδρες. Το κλίμα στην ομάδα του «τριφυλλιού», μοιάζει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση των τελευταίων ετών, ενώ η αδημονία στις τάξεις των οπαδών του «τριφυλλιού» για απόψε είναι… μοναδική. Το T-Center αναμένεται να είναι κατάμεστο, με την ανακοίνωση του πρώτου sold out να θέμα ωρών και τον κόσμο να είναι στα… κάγκελα για να δει τον παλιό Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποκαλύπτει τον… νέο Παναθηναϊκό (του).

Το ταξίδι ξεκινάει… Η περσινή αποτυχημένη σεζόν δεν αποτελεί ένα έξτρα βάρος στις πλάτες των ανθρώπων του οργανισμού. Η περσινή αποτυχημένη σεζόν αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για άπαντες στην ομάδα να δώσουν απαντήσεις και να δώσουν τα πάντα για να ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός και ο κόσμο του από τα 7 στα… 8 αστέρια.