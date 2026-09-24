Super League: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι MVP για τον Σεπτέμβριο - Με Τετέι και Γιόβιτς η λίστα

Μπορεί η διακοπή των Εθνικών Ομάδων να έβαλε στοπ μέχρι τις αρχές Οκτώβρη στη Super League, ωστόσο οι φίλαθλοι του Ελληνικού πρωταθλήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον πολυτιμότερο παίκτη για τον Σεπτέμβριο.

Η διοργανώτρια αρχή, όπως και κάθε μήνα, ανακοίνωσε τη λίστα των 7 υποψηφίων για την ανάδειξη του MVP του Σεπτεμβρίου.

Η Super League ξεχώρισε 7 ποδοσφαιριστές και είναι οι εξής:

Λ.Γιόβιτς - ΑΕΚ Γ. Αθανασιάδης-Ηρακλής Ε. Χάμζα - Καλαμάτα Χ. Πόμπο - Κηφισιά Ν. Αθανασίου - ΟΦΗ Α. Τεττέη-Παναθηναϊκός Σ. Ντιαγέ-ΠΑΟΚ