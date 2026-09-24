Διθύραμβοι Flashscore για την Εθνική: «Γράφει νέο κεφάλαιο με μια εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά»

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League απέναντι στη Σερβία, στο Βελιγράδι για τη League A, σε μια αναμέτρηση που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να περάσει «δια πυρός και σιδήρου» για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, το Flashscore κάνει ειδική μνεία στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών».

«Ο ενθουσιασμός και το ταλέντο οδηγούν τη νέα εποχή της Ελληνικής εθνικής ομάδας, στην οποία ξεχωρίζουν αρκετές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στις αναμετρήσεις με τη Σερβία και τη Γερμανία, θα δούμε γρήγορα τι είναι ικανή να κάνει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς», ξεκινάει το αφιέρωμα του διεθνούς μέσου.

Κάνει μια γρήγορη σύγκριση με το έπος του 2004 που «όμοιο του ούτε ο ίδιος ο Όμηρος δε θα μπορούσε να είχε σκαρφιστεί» και στέκεται στο γεγονός πως τότε η Εθνική μας είχε προκαλέσει την απόλυτη έκπληξη καθώς επρόκειτο για μια ομάδα χωρίς «μεγάλα ονόματα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά που αψήφησε όλες τις πιθανότητες.

Ωστόσο, αναφέρει πως υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις από τη συγκεκριμένη φουρνιά παικτών καθώς απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές γνωστούς στην Ευρώπη, αφού στελεχώνουν κορυφαίες Ευρωπαϊκές ομάδες και έχουν μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το αφιέρωμα του FlashScore

«Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επιθυμεί να δει ενθουσιασμό από την ομάδα του στο Nations League παρά την υψηλή δυναμική των αντιπάλων που θα αντιμετωπίσει», αναφέρει ενώ κάνει λόγο για «μια ομάδα η ενέργεια της οποία πηγάζει από καλά προπονημένα και ταλαντούχα πόδια».

Στέκεται επίσης στους δημιουργικούς ακραίους επιθετικούς που διαθέτει στο ρόστερ της η Εθνική ομάδα με τους Τζόλη και Καρέτσα να έχουν την «τιμητική» τους και να παρουσιάζονται ως ένα εξαιρετικά ποιοτικό δίδυμο, με τον έναν να συμπληρώνει τον άλλο και οι ικανότητές τους να «κουμπώνουν» τέλεια, ειδικά από τη στιγμή που αγωνίζονται σε αντίθετες πλευρές με ανάποδο πόδι για να μπορούν και οι δύο να συγκλίνουν και να δημιουργούν.

Το Flashscore συνεχίζει κάνοντας λόγο για μια ομάδα που έχει «το γκολ στο αίμα της» και τονίζει το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Κωστούλα στη δεύτερη σεζόν του με τη Μπράιτον, τη δεδομένη ποιότητα του Παυλίδη αλλά και τον Τάσο Δουβίκα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «παίκτη κλειδί» για την Κόμο.

Τέλος, αναφέρεται στην Εθνική ως ένα σύνολο που εκτός από τη ταλαντούχα νέα γενιά με ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν σε κορυφαία Ευρωπαϊκά κλαμπ, συνδυάζει την εμπειρία της «παλιάς φρουράς» με παίκτες όπως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Κώστας Τσιμίκας και ο Γιώργος Μασούρας.

«Η πρόκληση τώρα είναι να μεταφραστεί αυτή η ατομική εξέλιξη στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα συμμετείχε για τελευταία φορά στο EURO το 2012, ενώ για το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να πάμε πίσω στο 2014», κλείνει το αφιέρωμα του το διεθνές μέσο, αποτυπώνοντας την επιθυμία που έχουμε όλοι, δηλαδή να δούμε την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει σε μια μεγάλη διοργάνωση