Κριστιάνο Ρονάλντο: «Προσπαθούν να με… σκοτώσουν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί

Ο «CR7» αναφέρθηκε στο μέλλον του με την εθνική Πορτογαλίας, αλλά και στο ενδεχόμενο να ολοκληρώσει σύντομα την καριέρα του, μιλώντας ανοιχτά για τις σκέψεις και τις αποφάσεις του.

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο τελικά αποφάσισε να συνεχίσει, αφού συζήτησε με τον πρόεδρο και τον προπονητή, θεωρώντας ότι μπορεί ακόμη να προσφέρει στην ομάδα. Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι: «Πάντα σκέφτομαι τις αποφάσεις μου. Σκέφτομαι τα πάντα. Με βλέπετε εδώ, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω. Μίλησα με τον πρόεδρο και τον προπονητή και βασίζονται σε μένα. Νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω την εθνική ομάδα, όχι μόνο με γκολ, αλλά και επειδή πρόκειται για μια νέα γενιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μείνω στο γήπεδο και να συνεχίσω να σκοράρω γκολ».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία της καριέρας του, χωρίς να γνωρίζει ακόμη πότε ακριβώς θα πάρει την οριστική απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω, μακάρι να ήξερα την απάντηση, αλλά δεν την ξέρω. Έμαθα να ζω τη στιγμή στις αρχές της δεκαετίας των τριάντα μου, οπότε δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό αυτή να είναι η τελευταία χρονιά». Όταν ρωτήθηκε αν θα ενημερώσει το κοινό όταν αποφασίσει να αποσυρθεί, απάντησε: «Ναι, θα σας ενημερώσω».

«Έχω συνηθίσει ότι κάποιοι δεν με συμπαθούν»

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά στα τηλεοπτικά κανάλια που, όπως είπε, προσπαθούν να τον πλήξουν.

«Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής… Πρέπει να είμαι πολιτικά ορθός. Αυτό που συνήθως λέω είναι ότι πάντα είχα πολύ καλή υποδοχή, όμως αυτή ήταν μία από τις χρονιές που ένιωσα τη μεγαλύτερη αγάπη και προσοχή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια τηλεοπτικά κανάλια που προσπαθούν να με… σκοτώσουν, αλλά αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν μόνο με καραμπίνα. Και ακόμα κι έτσι, θα απέφευγα τη σφαίρα», σχολίασε.

Ο αρχηγός της Αλ Νασρ τόνισε πως έχει συνηθίσει πλέον το γεγονός ότι δεν τον συμπαθούν όλοι, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει, υπογραμμίζοντας ότι: «Έχω ήδη συνηθίσει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δεν με συμπαθούν, κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Στο Ντραγκάο μπορούσα να το περιμένω λόγω της αντιπαλότητας… Στο Ντα Λουζ όχι τόσο, γιατί φαίνεται πως δεν μπορούμε να παίξουμε εκεί, τουλάχιστον έτσι διάβασα… Όμως το γεγονός ότι μισή ντουζίνα άνθρωποι δεν με συμπαθούν, δεν με επηρεάζει καθόλου».

Ο Ρονάλντο συνεχίζει με την Πορτογαλία, έχοντας ως μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ παράλληλα κυνηγά το ορόσημο των 1.000 γκολ στην καριέρα του.