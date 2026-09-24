Η επιστροφή, η αλήθεια για το γυναικείο μπάσκετ και το «όνειρο» που ξεπέρασε. Όλα αυτά και πολλά παραπάνω στο νέο επεισόδιο του Women On Sports .

Η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι η αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, μια αυθεντική ηγέτιδα εντός και εκτός παρκέ, μια αθλήτρια που έμαθε να κοιτάζει τις δυσκολίες στα μάτια.

Στα γήπεδα την ξέρουν όλοι με το παρατσούκλι «AK». Είναι εμπνευσμένο από το διάσημο όπλο AK-47, εξαιτίας βεβαίως του φοβερού σουτ. Αυτή τη φορά, όμως, η διεθνής γκαρντ «πυροβολεί» με τις ατάκες της. Σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη, ανοίγει τα χαρτιά της για όλα: από τον «Γολγοθά» των τραυματισμών της και την επιστροφή από το μηδέν, μέχρι τις παθογένειες του γυναικείου αθλητισμού στην Ελλάδα.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, χιούμορ αλλά και ξεκάθαρη θέση για το μέλλον των γυναικών στα γήπεδα, η Άννα Νίκη μας λέει γιατί το μπάσκετ είναι η ζωή της.

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Η επιστροφή από τον τραυματισμό: «Μαθαίνεις να περπάτας από το μηδέν». Η Άννα-Νίκη περιγράφει τις δύσκολες μέρες με τις πατερίτσες, τη μοναξιά της αποκατάστασης, αλλά και τη στιγμή που έκανε ξανά layups σαν μικρό παιδί, χωρίς ωστόσο να φοβηθεί ούτε μια στιγμή.

Η αγάπη της «πράσινης» εξέδρας: Το γήπεδο είναι το δεύτερο σπίτι της και ο κόσμος του Παναθηναϊκού της δίνει φτερά. Θυμάται το πρώτο της ντέρμπι, που φώναζαν το όνομά της, τονίζει την υγιή αντιπαλότητα και ξεκαθαρίζει τον μεγάλο της καημό: «Μου λείπει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό».

Το αμερικανικό όνειρο: Η απόφαση να πάει ολομόναχη στο κολέγιο στην Αμερική (για να μην παρασυρθεί και γυρίσει πίσω με τους γονείς της) και το WNBA. «Έχω ξεπεράσει τα όνειρα που έκανα για το μπάσκετ», δηλώνει γεμάτη περηφάνια.

Η «κραυγή» για το μπάσκετ γυναικών: «Δεν γίνεται σήμερα να θεωρούμαστε ακόμα ερασιτεχνικό άθλημα!». «Δεν μπορεί μια αθλήτρια να μην μπορεί να μείνει έγκυος!». Η ανισότητα στην τηλεοπτική προβολή σε σχέση με τους άνδρες και η σκληρή πραγματικότητα που αναγκάζει πολλές παίκτριες να εγκαταλείπουν νωρίς το παρκέ για την αγορά εργασίας.

Η επόμενη μέρα και το Eurobasket 2027: Το φλερτ με την αθλητική δημοσιογραφία και ο επόμενος μεγάλος στόχος με την ανανεωμένη Εθνική Ομάδα.

Δείτε ακόμα την Αννα Νίκη σε ένα ανατρεπτικό "Tunnel Fashion", όπου κάνει πασαρέλα στο γήπεδο και κλέβει τις εντυπώσεις και με το στυλ της. Τι θα έκανε αν είχε μια «λευκή επιταγή» για μεταγραφή στον Παναθηναϊκό; Πώς αντιδρά όταν κάποιος από την κερκίδα τη βρίζει; Θα πουλούσαν στην Ελλάδα τα "μαλλιοτραβήγματα" των social media του WNBA;