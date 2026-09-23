Παναθηναϊκός: Πρώτο βήμα κόντρα στην Εμλάκ Κονούτ για την EuroLeague γυναικών - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός, στο τρίτο «μονοπάτι» των προκριματικών της Euroleague γυναικών αντιμετωπίζει στον αποψινό (23/9, 21:30) ημιτελικό την τουρκική Εμλάκ Κονούτ, με την ελληνική ομάδα να είναι γηπεδούχος.

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30, στο κλειστό γήπεδο Χολαργού και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ Hybrid.

Εφόσον το «τριφύλλι» προκριθεί στον τελικό, θα αντιμετωπίσει στις 30 Σεπτεμβρίου (21:15) εκτός έδρας την ισπανική Τζιρόνα, με τον νικητή της αναμέτρησης να παίρνει το «εισιτήριο» για την κανονική περίοδο της Euroleague γυναικών.

Η ομάδα που θα περάσει από το τρίτο «μονοπάτι» των προκριματικών «μπαίνει» στον 4ο όμιλο της Euroleague γυναικών, τον οποίο συμπληρώνουν οι USK Πράγας (Τσεχία), Μπουρζ (Γαλλία) και AZS UMCS Λούμπλιν (Πολωνία).

Αντίθετα, οι δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από το τρίτο «μονοπάτι» θα συνεχίσουν στην κανονική περίοδο του EuroCup γυναικών.

Στους ομίλους της Euroleague γυναικών, μετέχει ο Αθηναϊκός. Οι νταμπλούχες Ελλάδας κληρώθηκαν στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Σαραγόσα, τη γαλλική Μπάσκετ Λαντ και μια ομάδα από το πρώτο «μονοπάτι» των προκριματικών, το οποίο συνθέτουν οι Κιμπίρκστις (Λιθουανία), Πολιτέκνικα Πόζναν (Πολωνία) και Σοπρόν (Ουγγαρία).

Το πρόγραμμα των προκριματικών στη Euroleague γυναικών έχει ως εξής:

Προκριματικός Γύρος

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026

1ο «Μονοπάτι»

Κιμπίρκστις (Λιθουανία)-Πολιτέκνικα Πόζναν (Πολωνία)

2ο «Μονοπάτι»

Ζαμπίνι Μπρνο (Τσεχία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

4ο «Μονοπάτι»

Φλαμ Καρόλο Μπάσκετ (Γαλλία)-ΚP Μπρνο (Τσεχία)

3ο «Μονοπάτι»

Παναθηναϊκός-Εμλάκ Κονούτ (Τουρκία) 21:30 (SKAI Hybrid)