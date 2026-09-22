Ολυμπιακός: Εξετάζει την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο - Ενδιαφέρον και από τη Ρόμα

Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ραφαέλ Γκερέιρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Tuttomercato». Ο 32χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, δεν είναι η μοναδική ομάδα που εξετάζει την περίπτωσή του. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η Ρόμα έχει επίσης τον Γκερέιρο ψηλά στη λίστα της, με τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι να τον θεωρεί καλή επιλογή για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.

Ο Γκερέιρο ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Γαλλία, αγωνιζόμενος σε Καέν και Λοριάν, πριν μετακομίσει στην Ντόρτμουντ το 2016. Οι εμφανίσεις του στη Bundesliga προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Μπάγερν, η οποία τον απέκτησε ως ελεύθερο το 2023 και τον κράτησε στο ρόστερ της για τρεις σεζόν.