Γαλλία: Εκτός προπόνησης ο Εμπαπέ - Ο λόγος

Με ένα απρόοπτο συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής Γαλλίας για τις επόμενες υποχρεώσεις της, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Τρίτης (22/9).

Ο αρχηγός των «μπλε» ταλαιπωρείται από γρίπη και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός της προπόνησης, με αποτέλεσμα να μην τεθεί στη διάθεση του Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το πρώτο επίσημο τεστ της θητείας του, καθώς η πρεμιέρα στο Nations League βρίσκεται μόλις δύο ημέρες μακριά.

Η Γαλλία συμμετέχει στον 1ο όμιλο της League A και καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με τέσσερις αναμετρήσεις σε διάστημα μόλις 11 ημερών.

Το πρόγραμμα των «μπλε» ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Τουρκία εκτός έδρας. Ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βέλγιο στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 2 Οκτωβρίου η Γαλλία θα υποδεχθεί την Ιταλία. Η πρώτη σειρά αγώνων ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου, ξανά απέναντι στο Βέλγιο, αυτή τη φορά εντός έδρας.