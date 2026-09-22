· Προμηθέας Πατρών

Το πρόγραμμα του Προμηθέα στο FIBA Europe Cup

Ο Προμηθέας έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων του στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, μετά τον αποκλεισμό του στα προκριματικά του BCL.

Το πρόγραμμα του Προμηθέα στο FIBA Europe Cup
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Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Προμηθέας, μετά την ήττα από τη Ράστα Βέχτα στα προκριματικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα της Πάτρας έμαθε τους αντιπάλους της στη φάση των ομίλων, όπου θα αντιμετωπίσει την Τρέπτσα, την Οπάβα, την Τρίερ, την Μπατούμι και τη Σπλιτ.

Παράλληλα, οι Πατρινοί έμαθαν και το πρόγραμμα των αναμετρήσεών τους, με τις ακριβείς ώρες των εντός έδρας αγώνων να ανακοινώνονται προσεχώς.

Το πρόγραμμα του Προμηθέα:

1η Αγωνιστική (07/10, 19:30): Τρέπτσα-Προμηθέας Πάτρας

2η Αγωνιστική (14/10): Προμηθέας Πάτρας-Τρίερ

3η Αγωνιστική (21/10): Προμηθέας Πάτρας-Μπατούμι

4η Αγωνιστική (28/10, 20:00): Σπλιτ-Προμηθέας Πάτρας

5η Αγωνιστική (04/11): Προμηθέας Πάτρας-Οπάβα

6η Αγωνιστική (11/11): Προμηθέας Πάτρας-Τρέπτσα

7η Αγωνιστική (18/11, 21:00): Τρίερ-Προμηθέας Πάτρας

8η Αγωνιστική (09/12): Μπατούμι-Προμηθέας Πάτρας

9η Αγωνιστική (16/12): Προμηθέας Πάτρας-Σπλιτ

10η Αγωνιστική (23/12, 19:00): Οπάβα-Προμηθέας Πάτρας

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