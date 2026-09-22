Η θέση του ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά - Τι είπε ο Σαββίδης

Τη σταθερή θέση του ΠΑΟΚ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου πήρε τον λόγο μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και ξεκαθάρισε πως ο ΠΑΟΚ παραμένει υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης, με στόχο την αύξηση της αξίας του τηλεοπτικού προϊόντος, την ενίσχυση των μικρότερων ομάδων και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Σαββίδης επισήμανε πως για να προχωρήσει το συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της πρότασης να απευθυνθεί η Λίγκα σε εξειδικευμένη εταιρεία, όπως η Deloitte, ώστε να καταρτιστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η κεντρική διαχείριση προς όφελος όλων των ομάδων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στήριξε, παράλληλα, και την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου προς την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων των ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος.

«Πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Κι αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ μετά τη σύσκεψη.