· ΠΑΟΚ

Η θέση του ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά - Τι είπε ο Σαββίδης

Ο Ιβάν Σαββίδης επανέλαβε στη σύσκεψη των ιδιοκτητών της Super League τη θέση του ΠΑΟΚ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η θέση του ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά - Τι είπε ο Σαββίδης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη σταθερή θέση του ΠΑΟΚ υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου πήρε τον λόγο μετά την εισήγηση του Γιάννη Αλαφούζου και ξεκαθάρισε πως ο ΠΑΟΚ παραμένει υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης, με στόχο την αύξηση της αξίας του τηλεοπτικού προϊόντος, την ενίσχυση των μικρότερων ομάδων και τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Σαββίδης επισήμανε πως για να προχωρήσει το συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της πρότασης να απευθυνθεί η Λίγκα σε εξειδικευμένη εταιρεία, όπως η Deloitte, ώστε να καταρτιστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η κεντρική διαχείριση προς όφελος όλων των ομάδων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στήριξε, παράλληλα, και την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου προς την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων των ΠΑΕ από τη φορολογία του στοιχήματος.

«Πάντα μέσα από γόνιμο διάλογο, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα και φυσικά πάντα με δημιουργικές προτάσεις. Κι αυτή τη στάση ακολουθήσαμε και σήμερα. Εμείς θέλουμε λύσεις και όχι εντυπώσεις», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ μετά τη σύσκεψη.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:38 SUPER LEAGUE

Η θέση του ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά - Τι είπε ο Σαββίδης

20:38 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας» - Τι είπε για Μοντέρο

20:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πάει πανέτοιμη στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα του Nations League

19:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρόγραμμα του Προμηθέα στο FIBA Europe Cup

19:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Σοβαρό διάστρεμμα ο Βαλβέρδε - Εκτός για τρεις με έξι εβδομάδες

19:26 SUPER LEAGUE

Super League: Οι εντάσεις στη σύσκεψη των ιδιοκτητών για τα τηλεοπτικά

19:21 SUPER LEAGUE 2

Παρελθόν από τον Πανσερραϊκό ο Βοσνιάδης - Αναλαμβάνει ο Γεωργιάδης

19:19 ΣΠΟΡ

Σάκκαρη: Άνετη πρόκριση στις «16» του Singapore Open

18:59 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλβιν Οφόρι έως το 2028

18:36 SUPER LEAGUE

Όλα όσα ειπώθηκαν από Αλαφούζο και Μαρινάκη για τα τηλεοπτικά

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Μπαχτσεσεχίρ 84-88: Ήττα στο τελευταίο φιλικό πριν το EuroCup

18:11 SUPER LEAGUE

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας