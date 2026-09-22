Super League: Οι εντάσεις στη σύσκεψη των ιδιοκτητών για τα τηλεοπτικά

Δεν έλειψαν οι έντονοι διάλογοι από τη σύσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και το ενδεχόμενο κεντρικής διαχείρισης και αναδιανομής των εσόδων. Παρά τους υψηλούς τόνους σε ορισμένα σημεία, η συζήτηση δεν οδηγήθηκε σε γενικευμένη σύγκρουση.

Ανάμεσα στα περιστατικά που ξεχώρισαν ήταν η αντιπαράθεση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Χρήστο Πρίτσα, με αφορμή τη συζήτηση για την οικονομική ενίσχυση των μικρότερων ομάδων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τη σύσκεψη, όταν ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων με μικρότερη οικονομική δυνατότητα, ο Μάριος Ηλιόπουλος σχολίασε ότι θα πρέπει πρώτα να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι υπάρχουσες συμφωνίες.

Η συγκεκριμένη αναφορά φέρεται να συνδεόταν με τη σύμβαση της Κηφισιάς για τη χρήση του γηπέδου της Λεωφόρου και τους όρους που αφορούν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις αναμετρήσεις της. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ φέρεται, μάλιστα, να έθεσε ζήτημα ισονομίας αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Έντονος διάλογος καταγράφηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και γύρω από τις σχέσεις των ΠΑΕ με τα τηλεοπτικά μέσα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται να άσκησε κριτική προς τον Γιάννη Αλαφούζο, κάνοντας αναφορά στην απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Ηρακλή από το ΣΠΟΡ FM TV και χρησιμοποιώντας τη φράση περί «εξαγοράς ομάδων».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέρριψε όσα υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να απευθύνεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον Ιβάν Σαββίδη και να συνδέει τη στάση του απέναντι στον Γιάννη Αλαφούζο με την υποστήριξή του στην εκλογή του ως προέδρου της Super League, αναφερόμενος παράλληλα στη συνεργασία που αφορά το τηλεοπτικό σκέλος.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ φέρεται να απάντησε απορρίπτοντας τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Παρά τις επιμέρους αντιπαραθέσεις, η σύσκεψη παρέμεινε επικεντρωμένη στο βασικό ζήτημα, που δεν ήταν άλλο από το μοντέλο διαχείρισης των τηλεοπτικών εσόδων και τις προοπτικές οικονομικής ενίσχυσης των ομάδων της Super League.