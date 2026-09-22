Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση

Τη δική της πρόταση για το οικονομικό μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη Super League έχει καταθέσει η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης.

Στο σκεπτικό των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην αξιοποίηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο, μέσα από το οποίο θα αναζητούνται και θα αξιοποιούνται διαφορετικές πηγές εσόδων για τις ομάδες και συνολικά για το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει και μία ξεχωριστή πρόταση με κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα για τα δεδομένα της Super League. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα λειτουργεί ως μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων με μικρότερη οικονομική επιφάνεια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπει συμμετοχή των τεσσάρων οικονομικά ισχυρότερων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος, προκειμένου να συγκεντρώνονται πόροι και να επιστρέφουν στην υπόλοιπη λίγκα με τη μορφή στήριξης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη θέση της ΑΕΚ, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν χρειάζεται να περιμένει την τελική απόφαση για την κεντρική διαχείριση. Θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από το αν και πότε θα συμφωνηθεί το συνολικό πλαίσιο για την κοινή αξιοποίηση των εσόδων.