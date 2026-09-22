· ΑΕΚ

Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση

Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης με ευρύτερο μοντέλο εσόδων οι «κιτρινόμαυροι».

Βαγγέλης Πάτας

Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δική της πρόταση για το οικονομικό μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη Super League έχει καταθέσει η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης.

Στο σκεπτικό των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην αξιοποίηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο, μέσα από το οποίο θα αναζητούνται και θα αξιοποιούνται διαφορετικές πηγές εσόδων για τις ομάδες και συνολικά για το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει και μία ξεχωριστή πρόταση με κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα για τα δεδομένα της Super League. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα λειτουργεί ως μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων με μικρότερη οικονομική επιφάνεια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπει συμμετοχή των τεσσάρων οικονομικά ισχυρότερων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος, προκειμένου να συγκεντρώνονται πόροι και να επιστρέφουν στην υπόλοιπη λίγκα με τη μορφή στήριξης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη θέση της ΑΕΚ, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν χρειάζεται να περιμένει την τελική απόφαση για την κεντρική διαχείριση. Θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από το αν και πότε θα συμφωνηθεί το συνολικό πλαίσιο για την κοινή αξιοποίηση των εσόδων.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:11 SUPER LEAGUE

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

18:09 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Θέλουμε χρόνο για να ενωθούμε, θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αριάγκα: «Σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν»

17:59 SUPER LEAGUE

Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση

17:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκιόκερες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο - Στο στόχαστρο της Μίλαν

17:12 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής

17:03 SUPER LEAGUE

Μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία για τα τηλεοπτικά - Οι αποφάσεις στη Super League

16:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Κολό Μουανί

16:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναγιώτης Άντζας: Το ιδιαίτερο τατουάζ στο σώμα του για να τιμήσει τον πατέρα του, Παρασκευά

16:03 SUPER LEAGUE

Στην ΕΠΟ ο Μπέος για τη διαιτησία!

16:03 ΣΠΟΡ

Ethos, Pathos, Athlos: Το IRONMAN® 70.3® Greece ανάβει ξανά τη φλόγα του παγκόσμιου τριάθλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας