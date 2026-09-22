· Ξάνθη

Παναγιώτης Άντζας: Το ιδιαίτερο τατουάζ στο σώμα του για να τιμήσει τον πατέρα του, Παρασκευά

Μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Παρασκευά, ο Παναγιώτης Άντζας.

Παναγιώτης Άντζας: Το ιδιαίτερο τατουάζ στο σώμα του για να τιμήσει τον πατέρα του, Παρασκευά
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή συνοδεύει την επιστροφή του ονόματος Άντζας στην Ξάνθη, καθώς ο Παναγιώτης Άντζας αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της ομάδας από την Τρίτη (22/09).

Ο 19χρονος είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία της Ξάνθης. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2026, σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Λίγους μήνες μετά την απώλειά του, η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του γιου του, Παναγιώτη, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση που υπάρχει διαχρονικά ανάμεσα στην οικογένεια Άντζα και τον σύλλογο της Θράκης.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, από την πλευρά του, θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, έκανε τατουάζ στο στήθος του, έχοντας σε αυτό το μορφή του Παρασκευά Άντζα.

https://www.instagram.com/p/DdlXACKOuLC/
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