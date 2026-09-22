· Ξάνθη

Ο γιος του Παρασκευά Άντζα ανακοινώθηκε από την Ξάνθη

Μία μεταγραφή με αρκετή συγκίνηση πραγματοποίησε η ακριτική ομάδα.

Ο γιος του Παρασκευά Άντζα ανακοινώθηκε από την Ξάνθη
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Μία μεταγραφή με ιδιαίτερο συμβολισμό ανακοίνωσε η Ξάνθη, καθώς ενέταξε στο δυναμικό της τον 19χρονο Παναγιώτη Άντζα, μικρότερο γιο του αείμνηστου Παρασκευά Άντζα.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτελεί μία από τις ξεχωριστές μορφές στην ιστορία της Ξάνθης, έχοντας φορέσει για χρόνια τη φανέλα της και καταγράψει σημαντική προσφορά στον σύλλογο.

Η ζωή, ωστόσο, του επιφύλαξε ένα δύσκολο τέλος. Τον Μάιο του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από τη μάχη που έδωσε με την νόσο ALS, γνωστή και ως πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα.

Λίγους μήνες αργότερα, το επώνυμο Άντζας επιστρέφει στην Ξάνθη, αυτή τη φορά μέσω της νέας γενιάς. Ο Παναγιώτης Άντζας αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή των Θρακιωτών, οι οποίοι αγωνίζονται στη Γ’ Εθνική και συγκεκριμένα στον 1ο όμιλο.

Η ανακοίνωση

«Ο Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Άντζα, ενισχύοντας το δυναμικό της ομάδας μας με έναν ακόμη νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007 και αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή, τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως πλάγιος μπακ.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδημίες του Πανδραμαϊκού, αγωνίστηκε επίσης στα τμήματα υποδομής της Δόξας Δράμας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας του Πανδραμαϊκού. Τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ήταν η ΑΕΔΑ Αρκαδικού.

Η παρουσία του Παναγιώτη στην οικογένεια του ΑΟΞ έχει, όμως, και έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ξάνθης και τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας.

Χρόνια μετά τον πατέρα του, ήρθε η σειρά του Παναγιώτη να φορέσει τη φανέλα με τον Δημόκριτο στο στήθος.

Μια όμορφη σύνδεση δύο γενεών, με τον Παναγιώτη να έρχεται στον ΑΟΞ για να χαράξει πλέον τη δική του πορεία και να γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα μας.

Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον ΑΟΞ!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας»

https://www.instagram.com/p/DdlXACKOuLC/
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