Euroleague: Οι GM ψήφισαν τον Μοντέρο ως κορυφαία μεταγραφή – Ο Γιαμπουσέλε, ίσως, η πιο επιτυχημένη

Η νέα σεζόν της Euroleague πλησιάζει κι οι GM των ομάδων της διοργάνωσης κλήθηκαν να καταθέσουν τις εκτιμήσεις τους για τις κινήσεις του καλοκαιριού, με τον Γιαν Μοντέρο του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε το BasketNews, ο Δομινικανός γκαρντ συγκέντρωσε το 50% των ψήφων και κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία της καλύτερης προσθήκης του καλοκαιριού.

Δεύτερος ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA για λογαριασμό της Ζαλγκίρις, με ποσοστό 21,4%. Ακολούθησαν οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού και o Τι Τζέι Σορτς της Βαλένθια.

Ο Μοντέρο ήταν πρώτος και στην ερώτηση για τον παίκτη γύρω από τον οποίο θα επέλεγαν οι GM να χτίσουν μια ομάδα με προοπτική για το μέλλον. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 35,8% των ψήφων, ενώ ακολούθησαν με 14,3% ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Έντι Ταβάρες.

Γιαμπουσέλε, η μεταγραφή με προοπτική επιτυχίας

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κι η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν στην ερώτηση για τη μεταγραφή που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η επιλογή του Γάλλου φόργουορντ συγκέντρωσε το 14,3% των ψήφων.

Ψήφους έλαβαν επίσης οι Κίτον Γουάλας (Μακάμπι), Μάρτζον Μποσάμπ (Μπάγερν), Αμίρ Κόφι (Χάποελ), Τάισον Ετιέν (Παρί), Στάνλεϊ Ουμούντε (Μπαρτσελόνα), Μαοζίνια Περέιρα (Παρί), Ρασίντ Μπέλο (Βίρτους) και Γιόνας Βαλαντσιούνας (Ζαλγκίρις).

Η Φενέρμπαχτσε στην κορυφή για τις καλύτερες κινήσεις

Σε ό,τι αφορά την ομάδα που έκανε τις καλύτερες κινήσεις ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Φενέρμπαχτσε συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, με 21,4%. Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις ακολούθησαν, έχοντας από 14,3% των ψήφων.

Οι κινήσεις που προκάλεσαν έκπληξη

Στην κατηγορία των κινήσεων που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη έκπληξη, τρεις επιλογές συγκέντρωσαν από 14,3%. Πρόκειται για τη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε, την απόφαση του Τόκο Σενγκέλια να συνεχίσει στην Ντουμπάι BC, αλλά και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Πέδρο Μαρτίνεθ.