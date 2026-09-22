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Ολυμπιακός: Επίσημα νέος κόουτς των Νέων ο Ροντρίγκεθ

Νέος προπονητής της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Επίσημα νέος κόουτς των Νέων ο Ροντρίγκεθ
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Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο… εκλεκτός της Διεύθυνσης Ακαδημίας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας Νέων του συλλόγου, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Σίμου.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Ισπανός τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και την Τρίτη (22/09) ανακοινώθηκε και επίσημα ο «γάμος» των δύο πλευρών. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Ροντρίγκεθ (David Rodríguez), ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της Κ19. Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με σπουδές Director of football στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από το 2024 έως το 2026 εργάστηκε στην ιταλική Modena, αρχικά ως προπονητής της ομάδας Νέων και ακολούθως ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.

Το 2023-2024 ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα Νέων της Μίλαν και το 2022-2023 προπονητής στην U19 της Getafe. Ο 34χρονος Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε C.D. Parquesol, C.D. Villa de Simancas, C.D. San Agustin, Real Valladolid, Betis C.F., C.D. Pedroñeras και C.D. Alcorcon.

Βοηθός του Νταβίντ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει ο Αϊτόρ Γκαρθία Μορένο (Aitor Garcia Moreno)».

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